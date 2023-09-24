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Hadise'den Olay Yaratan Paylaşım: "Kimse Sen Gibi Sevmiyor"

Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddialarının ardından hızla bir açıklama yaparak bu söylentileri yalanlamıştı. Hadise'den Olay Yaratan Paylaşım: "Kimse Sen Gibi Sevmiyor" Şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Hadise'den Olay Yaratan Paylaşım:
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 18:05

Hadise'den Olay Yaratan Paylaşım: "Kimse Sen Gibi Sevmiyor" Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddialarının ardından hızla bir açıklama yaparak bu söylentileri yalanlamıştı. Şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Hadise, sosyal medya hesabından arkası dönük, üstsüz bir pozunu paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Bu iddialı pozuna "Kimse sen gibi sevmiyor" notunu ekleyen sanatçı, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hatırlanacağı üzere, Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler arasındaki ilişki, hızla ilerlemiş, ikili yaklaşık bir yıl süren aşkın ardından 2022'nin Mart ayında nişanlanmıştı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi ve çift, yılın Ekim ayında ayrıldı.

Ünlü şarkıcının bu iddialı paylaşımı sonrasında takipçileri ve hayranları arasında paylaşımın altına birçok yorum ve beğeni yağdı. Hadise'nin bu cesur paylaşımı ve "Kimse sen gibi sevmiyor" notu, sanatçının hayatındaki yeni bir aşka işaret mi, yoksa yeni bir şarkısına mı dikkat çekmek istediği konusunda farklı yorumlara neden oldu.

Hadise'nin bu dikkat çeken paylaşımının ardından, sanatçının yaşı da takipçileri ve hayranları tarafından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı, her zaman genç ve enerjik duruşuyla biliniyor ve bu son paylaşımıyla da gençliğini ve cesaretiyle ön plana çıkmayı başardı.

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