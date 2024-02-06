Gürkan Uygun yürekleri dağlayacak!

Sinema sezonunun en dikkat çekici yapımlarından biri olan "Hayatla Barış" filminde, Ali karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gürkan Uygun, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Gerçek hayattan esinlenerek sinemaya aktarılan film, ampütasyon sonucu hayallerinden vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli'nin hikayesine odaklanıyor. Babası Ali, Barış'ın yaşamında kritik kararlar almak zorunda kalırken, Gürkan Uygun'un bu karakteriyle izleyiciye yoğun bir empati kurulması hedefleniyor.

Gerçek yaşam öykülerinin sinemaya uyarlanmasının oyuncular için bazı avantajları olduğunu belirten Gürkan Uygun, gerçekçi karakterlerin senaryoların ilgisini çektiğini vurguladı. Ali Bey'in psikolojisini anlamak ve empati kurabilmek için okuma ve prova süreçlerinde bazı sahneleri karaktere odaklanarak işlediğini ifade etti. Oğlunun bir bacağını kaybetmesinin ardından ilk protez değneklerini kendi üreten Ali karakteri, izleyiciyle derin bir bağ kuracak. Gürkan Uygun, film çekimleri sırasında bu sahnelerde zorlanmadığını ve marangozluk yeteneğinin işe yaradığını belirtti.

"Ekin Pandır" tarafından yönetilen ve senaryosunu "Caner Erzincan" ve "Koray Yeltekin" in kaleme aldığı film, 23 Şubat'ta vizyona girecek. Fahir Atakoğlu'nun müziklerine imza attığı yapımda, Taner Ölmez, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.