Gülşen’in Londra Öncesi Paylaşımı Gündem Oldu: "Yüzündeki Değişim Botoks mu?"

Türk pop müziğinin stil ikonu ve güçlü sesi Gülşen, Londra konseri öncesi hayranlarına seslenmek için kamera karşısına geçti. Ancak ünlü şarkıcının verdiği bilgilerden ziyade, yüzündeki belirgin değişim sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Londra Konseri Öncesi Bilgilendirme Videosu

Yurt dışında yaşayan ve konser maratonuna ara vermeden devam eden Gülşen, Londra'daki sahnesi için takipçilerini bilgilendiren kısa bir video yayımladı. Her zamanki fit haliyle dikkat çeken sanatçının, yüz hatlarındaki farklılık videonun önüne geçti.

"Mimikleri Oynamıyor" Yorumları Yağdı

Gülşen’in videosu kısa sürede binlerce yorum alırken, takipçileri ikiye bölündü. Birçok kullanıcı ünlü şarkıcının estetik müdahaleleri abarttığını iddia etti. Sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar şöyle:

"Botoksu fazla kaçırmış, yüzü donmuş gibi."

"Konuşurken mimikleri hiç oynamıyor, sanki konuşmakta zorlanıyor."

"Doğallıktan uzaklaşmış, eski hali çok daha güzeldi."

✨ Estetik mi, Filtre mi?

Sanatçıdan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, bazı hayranları bu değişimin videoda kullanılan ışık veya sosyal medya filtrelerinden kaynaklanabileceğini savundu. Ancak genel kanı, Gülşen'in yeni bir operasyon veya yoğun bir botoks işlemi yaptırdığı yönünde birleşti.