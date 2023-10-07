Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? ücretli mi? İşte 2023 ABD Green Card hakkında tüm detaylar

ABD'ye göç etmek ve orada sürekli olarak yaşamak isteyen birçok kişi için Green Card başvurusu büyük bir önem taşımaktadır. Peki, 2023 yılında Green Card başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlar ve bu başvuru ücretli mi?

Green Card Başvuru Süreci Nasıl İlerliyor?

ABD'nin resmi göçmenlik programı olan Yeşil Kart, her yıl milyonlarca kişi tarafından başvurulan ve oldukça rekabetçi bir süreç olan bir programdır. 2023 yılı için Yeşil Kart başvuru süreci, online platform üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru yapabilmek için öncelikle ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri'nin (USCIS) resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Bu form, kişisel bilgileri, eğitim durumu, mesleki deneyimleri ve diğer gerekli bilgileri içermektedir.

2023 Green Card başvurusu ne zaman?

Green Card başvuru işlemleri 4 Ekim – 7 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.

2023 yılı için Yeşil Kart başvurusunun ne zaman yapılacağı da büyük bir önem taşımaktadır. Başvuru tarihleri, her yıl USCIS tarafından belirlenir ve bu tarihler arasında başvuru yapmak gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2023 yılı için de başvuru süresi kısıtlıdır. Bu nedenle, başvuru yapmayı planlayan kişilerin resmi duyuruları takip etmeleri ve belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları önemlidir.

Green Card başvurusu ücretli mi?

Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak, çekilişi kazandığınıza dair bilgi aldıktan sonra bazı ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretler, tıbbi muayene, vize başvurusu ve diğer gerekli evrak işlemleri için alınır.

Birçok kişi, Yeşil Kart başvurusunun ücretli olup olmadığını merak ediyor. 2023 yılında Yeşil Kart başvurusu için belirli bir ücret talep edilmektedir. Ancak bu ücret, başvuru sırasında değil, başvuru kabul edildiğinde ödenmesi gerekmektedir. Ücretin miktarı ve ödeme yöntemleri USCIS'in resmi internet sitesinde yer almaktadır.

Başvurunun ücretli olmasının sebebi, başvuru sürecinin yönetimi, değerlendirilmesi ve başvuru sahiplerine geri dönüş yapılması için gerekli olan maliyetlerin karşılanmasıdır.