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"Gönül Dağı'nda Beklenmedik Gelişme: Eski Karakter Diziye Geri Dönüyor

"Gönül Dağı" dizisinde büyük sürpriz! Sevilen karakter Hamdi, Burak Haktanır'ın eşsiz performansıyla tekrar izleyici karşısına çıkıyor.

YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-09-2023 10:43

Burak Haktanır'ın Canlandırdığı Hamdi Karakteri, Dizideki Yerini Tekrar Alıyor

Eskişehir'de Köprü Film tarafından TRT için hazırlanan popüler dizi "Gönül Dağı", altı yıllık bir zaman atlaması sonrasında yeni sezonuna hızla başladı. Dizi, 4. sezonunda da izleyicilerin cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Reyting Başarısıyla Dikkat Çeken “Gönül Dağı”nda Sürpriz

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi "Gönül Dağı", bu sezonla birlikte izleyicisini altı yıl sonrasının hikayesiyle buluşturdu. Bu başarılı reyting grafiği üzerine bir de 107. bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak. Dizinin eski kadrosunda bulunan ve Hamdi karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Burak Haktanır, tekrar ekibe dahil oluyor.

Hamdi, Gönül Dağı'na Dönüyor!

Önceki sezonlarda sevilen karakter Hamdi'ye hayat veren Burak Haktanır, senaryo gereği hapis yatmak için diziye veda etmişti. Ancak yeni bölümde, Hamdi karakterinin hapisten dönüşü ve kasabaya geri gelmesiyle birlikte yaşayacağı değişiklikler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

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