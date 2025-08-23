Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yıllardır siyah renkte kullandığı saçlarında köklü bir değişikliğe gitti. Son olarak “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet” dizisinde rol alan Vuslateri, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

Siyah Saçlara Veda Etti

Uzun yıllardır siyah saç rengiyle tanınan Gonca Vuslateri, bu kez cesur bir tercih yaptı. Ünlü oyuncu, sarı tonlarını deneyerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni tarzı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve hayranlarından farklı yorumlar aldı.

“40 Yaş Sendromu” Yorumu

Önceki akşam katıldığı bir davette objektiflere yansıyan Vuslateri, saç rengindeki değişiklikle ilgili yöneltilen “40 yaş sendromu mu bu?” sorusuna esprili bir yanıt verdi:

“Sendrom! Prova yapıyorum işte şu an. Geliyor, yaklaşıyor.”

Bu sözler, oyuncunun hayata neşeli yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Annelik Deneyimi ve Yoğun Dönem

Ekim 2023’te hamile olduğunu açıklayan Gonca Vuslateri, devlet memuru Levent Yaşar ile Mart 2024’te nikâh masasına oturmuştu. Nisan 2024’te erken doğum yapan oyuncu, kızı Asya’yı kucağına alarak annelik heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde daha çok kızıyla ilgilenen Vuslateri, aynı zamanda kendine yeni bir dönem açmanın sinyallerini veriyor.

Yeni İmaj Çok Konuşulacak

Doğallığı ve farklı tavrıyla tanınan Gonca Vuslateri, imajındaki bu radikal değişimle yeni projelerde nasıl görüneceği konusunda merak uyandırdı. Oyuncunun hem özel hayatı hem de yeni görünümü, önümüzdeki günlerde de magazin gündeminde yer almaya devam edecek gibi görünüyor.