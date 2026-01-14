Gonca Vuslateri’den Radikal Değişim: "Merhaba Sarışın!"

Gonca Vuslateri sarışın oldu! Yeni filmi Başıbozuklar öncesi imaj değiştiren Gonca Vuslateri'nin son hali sosyal medyayı salladı. Gani Müjde imzalı filmin detayları ve Vuslateri'nin yeni stili haberimizde...

Gonca Vuslateri’den Radikal Değişim:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2026 13:40

Ekranların sevilen ve aykırı ismi Gonca Vuslateri, yeni projesi için bambaşka bir kimliğe büründü. Yıllardır görmeye alıştığımız koyu renk saçlarına veda eden ünlü oyuncu, yeni imajıyla takipçilerini ters köşe yaptı.

Yeni Film "Başıbozuklar" İçin İmaj Tazeledi

Dizisi apar topar final yapan Vuslateri, ara vermeden beyaz perdeye geçiş yaptı. SkyFilms imzalı, usta isim Gani Müjde’nin kaleme aldığı komedi filmi "Başıbozuklar" için el sıkışan oyuncu, karakter hazırlığına saçlarından başladı.

  • Yapımcı: Emre Oskay

  • Yönetmen: Hakan Algül (Eyvah Eyvah serisinin yönetmeni)

  • Proje: Başıbozuklar (Komedi)

"Merhaba Sarışın" Notuyla Paylaştı

Uzun süredir kullandığı siyah saçlarını sarı tonlarına boyatan Gonca Vuslateri, yeni halini Instagram hesabından paylaştı. Cesur değişimi için "Merhaba sarışın" ifadesini kullanan oyuncunun bu karesi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçiler İkiye Bölündü

Ünlü ismin son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı:

  • Beğenenler: "Avrupai bir havası olmuş", "Her renk mi yakışır!", "Yeni karakteri şimdiden merak ediyoruz" yorumları yapıldı.

  • Şaşıranlar: Takipçilerinin bir kısmı ise Vuslateri'nin koyu renk saçlarla olan karakteristik yüz hatlarının sarı saçla çok değiştiğini belirtti.

Komediyle Geri Dönüyor

Hakan Algül’ün yönetmenliğinde çekilecek olan "Başıbozuklar" filmi, Gonca Vuslateri’nin komedi yeteneğini bir kez daha sergileyeceği iddialı bir yapım olarak bekleniyor. Oyuncunun bu sarışın imajının filmdeki karakteriyle nasıl bir bütünlük sağlayacağı ise şimdiden merak konusu.

