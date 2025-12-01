Gonca Vuslateri'den İlginç İtiraf: “Biraz Dayak Yedim”

Kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan oyuncu Gonca Vuslateri, yönetmen Hilal Saral ile katıldığı ödül töreninde esprili bir açıklama yaptı. Vuslateri, Hilal Saral’ın bu değişime ilk başta sıcak bakmadığını, ancak daha sonra kabul ettiğini söyledi: "Sarı saç istemiyordu, biraz dayak yedim ama şimdi ufak ufak kabul ediyor. Oyuncu olarak deneme için ne gerekiyorsa tamam," dedi.

Hilal Saral: “Sarı Saç Bana Kozmetik Geliyor”

Gecede 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görülen Gonca Vuslateri’nin sarı saç tercihine dair konuşan yönetmen Hilal Saral ise oyuncusunun doğal görünümünü daha çok sevdiğini belirtti.

Saral, bu konudaki düşüncesini şöyle ifade etti:

"Gonca'nın özel bir teni var. Koyu saçla göz rengi çok uyumlu, İtalyan kadınları gibi... Monica Bellucci gibi bir havası var. Sarı saç bana kozmetik gibi geliyor, doğallıktan uzaklaştırıyor ama sonradan izin verdim."

Annelik Heyecanı: "Asya Şimdi Konuşmaya Başladı"

Öte yandan, kızı Asya'nın sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının büyük ilgi görmesiyle ilgili de konuşan Gonca Vuslateri, anneliğin kendisine yaşattığı heyecanı dile getirdi.

Vuslateri, kızının tatlı dönemine girdiğini belirterek: "Asya, şimdi konuşmaya başladı. Sabah 8 gibi uyanıyor, gözümü açtığımda yüzü karşımda oluyor. 'Nasıl tırmandın da geldin?' diye bakıyorum. Eline bir elma alıp evin içinde dolaşmalar... Çok tatlı bir dönem, güzel gidiyor," dedi.