Gonca Vuslateri: “Evlat İnsanı Terbiye Eder”

Kadın Zirvesi’nde Anlamlı Ödül

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, bu yıl düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi Ödül Töreni’nde “Yılın İlham Veren Dizi Oyuncusu” ödülünü kazandı. Gecede zarif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, sahnede yaptığı konuşmayla büyük alkış aldı.

“Çalışan Anne Olmanın Tadını Çıkarıyorum”

Yakında yeni bir projeyle sete döneceğini açıklayan Vuslateri, şu anda ailesine vakit ayırdığını söyledi. “Çalışan anne olarak şu an acısını çıkarıyorum. Hiç evden çıkmıyorum, hep Asya’yla vakit geçiriyorum” diyen oyuncu, kızının 18 aylık olduğunu belirtti. Vuslateri, “Şimdiki nesil bizim çocukluğumuzdan çok ileride. Dijital çağın çocukları. Asya çok kitapçı; biri evde kitap okuyorsa hemen elimize bir kitap tutuşturup okumamızı istiyor. Şimdi dergiye de başladı” ifadelerini kullandı.

“Evlat İnsanı Terbiye Eder”

Gonca Vuslateri, “Annelik size neler kattı?” sorusuna içten bir yanıt verdi:

“Kıymetli bir duygu. İnsanın evladından öğreneceği çok şey var. Evlat insanı terbiye eder, kendindeki yanlışları görmeni sağlar. Hepimiz için bir şans.”

Doğu Turu ve Ziyaretler

Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte yaptığı doğu turu hakkında da konuştu. “Eşimle Doğu turuna gittik. Oradan geçiyorken Narin Güran’a uğradık, dua ettik. Annem Diyarbakır’da büyüdü, o da asker çocuğu. Emniyet Müdürü’nü ziyaret ettik. Siirt ve Mardin’e de gittik.” sözleriyle seyahatinin kendisi için manevi bir anlam taşıdığını ifade etti.

Yeni Proje İçin Geri Sayım

Ödül coşkusunu yaşarken set hazırlıklarını da sürdüren Gonca Vuslateri, kısa süre içinde yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Oyuncunun yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.