Gonca Vuslateri: “Evlat İnsanı Terbiye Eder”

Gonca Vuslateri, Türkiye Kadın Zirvesi’nde “Yılın İlham Veren Dizi Oyuncusu” seçildi. Oyuncu, annelik ve yeni projeleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Gonca Vuslateri: “Evlat İnsanı Terbiye Eder”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2025 11:40

 

Kadın Zirvesi’nde Anlamlı Ödül

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, bu yıl düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi Ödül Töreni’nde “Yılın İlham Veren Dizi Oyuncusu” ödülünü kazandı. Gecede zarif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, sahnede yaptığı konuşmayla büyük alkış aldı.

“Çalışan Anne Olmanın Tadını Çıkarıyorum”

Yakında yeni bir projeyle sete döneceğini açıklayan Vuslateri, şu anda ailesine vakit ayırdığını söyledi. “Çalışan anne olarak şu an acısını çıkarıyorum. Hiç evden çıkmıyorum, hep Asya’yla vakit geçiriyorum” diyen oyuncu, kızının 18 aylık olduğunu belirtti. Vuslateri, “Şimdiki nesil bizim çocukluğumuzdan çok ileride. Dijital çağın çocukları. Asya çok kitapçı; biri evde kitap okuyorsa hemen elimize bir kitap tutuşturup okumamızı istiyor. Şimdi dergiye de başladı” ifadelerini kullandı.

“Evlat İnsanı Terbiye Eder”

Gonca Vuslateri, “Annelik size neler kattı?” sorusuna içten bir yanıt verdi:
Kıymetli bir duygu. İnsanın evladından öğreneceği çok şey var. Evlat insanı terbiye eder, kendindeki yanlışları görmeni sağlar. Hepimiz için bir şans.

Doğu Turu ve Ziyaretler

Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte yaptığı doğu turu hakkında da konuştu. “Eşimle Doğu turuna gittik. Oradan geçiyorken Narin Güran’a uğradık, dua ettik. Annem Diyarbakır’da büyüdü, o da asker çocuğu. Emniyet Müdürü’nü ziyaret ettik. Siirt ve Mardin’e de gittik.” sözleriyle seyahatinin kendisi için manevi bir anlam taşıdığını ifade etti.

Yeni Proje İçin Geri Sayım

Ödül coşkusunu yaşarken set hazırlıklarını da sürdüren Gonca Vuslateri, kısa süre içinde yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Oyuncunun yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi
Geçmişe Götürdü! Liseli Bergüzar Korel Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı Geçmişe Götürdü! Liseli Bergüzar Korel Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı
Dehşet Bey’in Galasına Ünlü Akını Dehşet Bey’in Galasına Ünlü Akını
Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol! Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
Deniz Uğur'dan Gazzeli Kadınlara Anlamlı Armağan Deniz Uğur'dan Gazzeli Kadınlara Anlamlı Armağan
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması
  • 15-10-2025 14:07

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!
  • 15-10-2025 11:50

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu
  • 15-10-2025 10:06

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı
  • 15-10-2025 17:47

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı