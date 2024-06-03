Göksel Bektaş'ın Yeni Teklisi "Anladım" Müzik Dünyasına Merhaba Diyor!

Türk müzik sahnesinin yenilikçi isimlerinden Göksel Bektaş, duygusal derinliği ve sıra dışı tarzıyla dikkat çeken yeni şarkısı "Anladım"ı müzikseverlerle buluşturdu. Digital platformlarda yerini alan bu özel tekli, Göksel Bektaş'ın benzersiz yorumuyla dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunuyor.

"Anladım"ın söz ve müziği Cahit Altun tarafından kaleme alınırken, düzenlemesi Zafer Karayazgan imzası taşıyor. Şarkının yönetmenliğini üstlenen Sinan Güzel, klibi Taksim'deki tarihi bir atmosferde çekti. Bu etkileyici mekan, şarkının duygusal derinliğini ve estetik zenginliğini görsel bir şölene dönüştürüyor.

Prodüksiyonunu Işık Prodüksiyon'un üstlendiği bu çalışmada, mix ve mastering işlemleri ise deneyimli isim Selim Topsakal tarafından yapıldı. Zafer Karayazgan'ın klavye performansıyla renk kattığı "Anladım", Göksel Bektaş'ın güçlü vokaliyle dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Sony Music etiketiyle dinleyiciyle buluşan "Anladım", tüm dijital platformlarda yerini almış bulunuyor. Müzikseverler, Göksel Bektaş'ın bu yeni eserini keşfetmeye ve şarkının yarattığı derin duygularla bağ kurmaya davet ediliyor.