Gökhan Çıra nasıl bebek sahibi olduklarını anlattı!

Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan Gökhan Çıra, samimi açıklamalarda bulundu.

Gökhan Çıra nasıl bebek sahibi olduklarını anlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2024 17:28

Eski futbolcu Gökhan Çıra, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olarak, Selin Ciğerci ile biten evliliği ve gündem olan kızı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Çıra, kızıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt vererek, babalık durumunun DNA testiyle tescillendiğini belirtti. Çıra, “O benim her şeyim. Devletimizin yaptığı DNA testiyle kızım olduğu tescillendi. Bu testi ben yaptırmadım, bizzat devletimiz yaptı. Herkes kızımın annesini merak ediyor ama bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Kimliği her şeyi açıklıyor,” dedi.

Evliliğinin sona ermesinden sonra şirketleri Selin Ciğerci’ye bıraktığını ifade eden Çıra, “Boşandıktan sonra çok yoruldum, şirketleri Selin’e bıraktım. Şu an maddi gelirim yok, hesaplarımızda tedbir kararı var ve devlet tarafından inceleme sürüyor. İnşallah yakında kalkacak,” diyerek yaşadığı süreci paylaştı. Ayrıca vergi konusundaki eleştirilerine de değinen Çıra, “Vergi rekortmeni oldum ama kimse bunu konuşmuyor. Benim ödediğim vergiyi, 'vergimi ödüyorum' diyen bile ödememiştir," diyerek sitem etti.

Çıra, kızıyla birlikte çekilen ve sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf hakkında da konuştu. Fotoğrafın yanlış yorumlandığını belirten Çıra, “Fotoğraf, spor salonunda oyun oynarken çekildi ve tamamen masum bir andı. Her anne baba çocuğunu kucağına oturtur, bunda kötü bir niyet yoktu,” diyerek kendini savundu.

Gökhan Çıra’nın bu açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dikkatler yeniden onun ve ailesinin üzerine çevrildi.

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