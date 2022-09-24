Gizemli Ada Mençuna'nın çekimleri başladı!

Başrollerini Şahin Irmak, Sinan Çalışkanoğlu, Ünal Yeter, instagram fenomeni Leyla Günay, çocukların çok sevdiği Youtube kanalı Oyuncak Oynuyorum kahramanları Öykü ve Masal ile birlikte 8 çocuk oyuncunun paylaştığı aile ve çocuk filmi "Gizemli Ada Mençuna'nın çekimleri İstanbul Şile'de başladı.

Yapımcılığını GNY Yapım adına Cem Günay, yapım ortakları Özgür Gezgin ile Bülent Çatar'ın üstlendiği Ünal Yeter ve Barış Başar’ın senaryosunu yazdığı ve Bora Onur’un yönetmen koltuğunda olduğu ‘Gizemli ada Mençuna’ filmi yeni dijital oyun tasarımcısının yaptığı duyuru üzerine 10 çocuğun bir adada yaşadıklarını konu alıyor.

Filmin konusu; Dijital oyun tasarımcısı Doruk Atasoy (Şahin Irmak), oyunların bağımlılık yaptığı eleştirilerine karşı, çocukların hayatı oynayarak öğrendiğini kanıtlamak için bir duyuru yapar. Seçilecek 10 şanslı çocukla birlikte, yeni oyununu tasarlayacaktır. Ancak seçilen çocukları büyük bir sürpriz beklemektedir. Çocuklar oyunu telefonlarında değil, gerçek dünyada deneyimleyeceklerdir. Bu yüzden başarısızlığa uğradıklarında yeniden başlamak gibi bir seçenekleri yoktur. Bakalım sanal dünyada hayatta kalmakla, gerçek dünyada hayatta kalmak arasında ne gibi zorluklar yaşanacaktır. 10 Milyon üzerinde abonesi bulunan ve 11 Milyar izlenme ile Türkiye’nin en çok izlenen Youtube kanalı Oyuncak Oynuyorum ailesi ve kızları Masal ve Öykü’nün de oyuncu kadrosunda yer aldığı 10 yetenekli çocuğu gizemli bir o kadar eğlenceli bir ada bekliyor.

Filmin yönetmeni Bora Onur "Ailelerin ve çocukların hem gülerek hem de macera dolu keyifli hikayeye dahil olacağı heyecanlı film ile yakında sinemalarda" dedi.