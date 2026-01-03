Giray Altınok’un İsyanı: "Oğlum Beni Niye Soyuyorsunuz?"

Giray Altınok’tan olay yaratan Grok tepkisi! Yapay zekâ ile fotoğrafları soyulan ünlü komedyen, takipçilerine "Beni niye soyuyorsunuz?" diye sordu. İşte yapay zekâ tartışmasının detayları...

Giray Altınok'un İsyanı:
Yayın Tarihi : 03-01-2026 16:20

Son dönemin en başarılı komedyenlerinden biri olan ve "Prens" dizisiyle gönüllere taht kuran Giray Altınok, bu kez sosyal medyanın karanlık yüzü olan yapay zekâ manipülasyonlarına karşı verdiği tepkiyle gündeme oturdu. X (eski adıyla Twitter) platformunun yapay zekâsı Grok üzerinden fotoğrafları tahrif edilen ünlü oyuncu, durumu kendine has mizahıyla eleştirdi.

Yapay Zekâ Skandalı: Grok ve Dijital Etik

Son günlerde Grok’un, kullanıcıların yüklediği fotoğrafları "çıplaklaştırma" veya "kıyafet değiştirme" gibi manipülasyonlara izin vermesi büyük bir etik tartışma başlattı. Bu dijital "oyun"un son kurbanı ise Giray Altınok oldu.

"Ne Cevherler Varmış mı Diyeyim?"

Takipçilerinin Grok üzerinden kendisini çıplaklaştırdığı görselleri kendisine DM (direkt mesaj) yoluyla göndermesi üzerine Altınok, sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle paylaştı:

"Oğlum beni niye soyuyorsunuz Grok'ta? Bana atıyor bir de 'Ağabey, ne diyorsun' diye. 'Çok güzel olmuşum, ne cevherler varmış bende' mi diyeyim, ne diyeyim?"

Sosyal Medyada Destek Yağdı

Giray Altınok’un bu samimi ve esprili tepkisi, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar, yapay zekânın kişisel hakları ihlal etmesine tepki gösterirken Altınok’un tarzını takdir etti. Yapılan bazı yorumlar şöyleydi:

  • "Prens’e dokunmayın, o bizim milli servetimiz!"

  • "Mizahla eleştirmek en güzeli ama yapılan gerçekten ayıp."

  • "Yapay zekâ işi iyice rayından çıktı, Giray ağabey haklı."

