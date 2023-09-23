Gerçek oldu! Squid Game: The Challenge 22 Kasım'da başlıyor

Dünya’da izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi gerçek oldu. Bu popüler dizi, 456 gerçek insanın yer aldığı ve 4.56 milyon dolar ödülün olduğu bir yarışmaya dönüşüyor. Squid Game: The Challenge adı verilen bu yarışma, 22 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak.

Squid Game dizisi, son zamanlarda dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi. Kore yapımı olan bu dizi, izleyicileri sürükleyici bir hikayeye ve etkileyici bir atmosfere sahip. İnsanların hayatta kalma mücadelesini konu alan Squid Game, oldukça gerilim dolu sahneleriyle de dikkat çekiyor.

Yarışmanın dünyanın dört bir yanında büyük bir ilgi görmesiyle, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümüyle seyirciyi şaşırtan ve meraklandıran Squid Game, akıllara durgunluk veren bir senaryoya sahip. Oyuncuların zorlu görevlerle karşı karşıya geldiği bu yarışma, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Squid Game: The Challenge yarışması ise dizinin fanları için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Bu yarışmada, 456 gerçek insan, hayatta kalmak için mücadele edecek. Ödüllü yarışmada, 4.56 milyon dolarlık bir ödül bekliyor. Katılımcılar, zorlu fiziksel ve zihinsel görevlerle karşı karşıya gelecek ve hayatta kalmak için sınırlarını zorlayacak.

22 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak olan Squid Game: The Challenge, izleyicilere adrenalin dolu bir deneyim yaşatacak. Diziye olan ilginin artmasıyla, bu yarışmanın da büyük bir izleyici kitlesi olması bekleniyor. İzleyiciler, yarışmanın başlamasını heyecanla beklerken, dizinin fanları da yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Squid Game dizisi ve Squid Game: The Challenge yarışması, dünya genelinde büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Bu heyecan verici yapım, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir deneyim sunuyor. Siz de bu mücadeleye tanık olmak ve gerilimin doruklarına çıkmak için 22 Kasım’da Netflix’i ziyaret etmeyi unutmayın!