“Geleceğin güçlü kadınları 2024” projesi için 41 başarılı isim bir araya geliyor

“Geleceğin Güçlü Kadınları” projesinin üçüncüsü Toplum Gönüllüleri Vakfı ( TOG) yararına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 20:30’da TİM Maslak Show Center’da gerçekleşiyor. Aydan TAŞ’ın ilkini 2019 yılında gerçekleştirdiği ve büyük ses getirenprojeden elde edilen gelirler TOG vakfı burs fonuna aktarılarak bu yıl ‘’Depremzede üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimlerine destek olmak için kullanılacak.’’

Proje tasarımını Aydan TAŞ’ın üstlendiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde üniversite öğrencisi genç kadınların hayallerini gerçekleştirme yolunda destek olmak üzere yürütülen Geleceğin Güçlü Kadınları sosyal sorumluluk projesinde iş, sanat ve spor dünyasından Türkiye’nin başarılı isimleri bir araya geliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’n de TİM Maslak Show Center’da, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ sosyal sorumluluk projesinin 3.sü gerçekleşiyor. Bugüne kadar 100’ün üzerinde üniversite öğrencisi genç kadının burs fonuna destek olunan bu anlamlı gecede elde edilen gelirler TOG Vakfı burs fonuna aktarılarak bu yıl depremzede üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimlerine destek olmak için kullanılacak.









Gerçekleşecek özel gece, dünya tarihine adını yazdırmış öncü 8 güçlü kadından ilham alınarak hazırlandı. İlham kaynağı olan 8 güçlü kadının kendi ülkelerininmodasını yansıtacakbu gecede yer alan tasarımlar Meltem Özbek, Özlem Kaya,Özlem Süer, Sudietuz, Tuvana Büyükçınar Demir, Zeynep Tosun, Züleyha Kurugibi sektörün başarılı tasarımcılarının gözünden özel olarak bizlerle buluşacak.

Koreografisi Öner Evez tarafından gerçekleştirilecekdefilede, özel olarak hazırlanantasarımları taşıyacak güçlü kadınlar ise; Aslı İnandık, Aslıhan Malbora, Begüm Birgören, Bestemsu Özdemir, Burcu Biricik, Cansu Tosun, Cemre Baysel, Deniz Baysal Yurtçu, Deniz Işın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya, Esra Dermancıoğlu, Evrim Alasya, Hazal Türesan, İrem Helvacıoğlu, Kübra Dağlı, Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Merve Oflaz, Müjde Uzman, Necla Güngör Kıragası, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Pelin Karahan,ipek Çiçek, Şahika Ercümen, Şebnem Hassanisoughi, Yüsra Geyik..Birbirinden değerli bu isimler proje için hazırlanan özel koleksiyon tasarımlar ile podyumda yer alırken, Türk televizyonlarının ve beyaz perdenin güçlü ismi Nur Sürer ise onur konuğu olarak katılım sağlayacak.

sponsorluğundagerçekleşeceközel gece, dünya tarihine adını yazdırmış öncü 8 güçlü kadından ilham alınarak hazırlandı. İlham kaynağı olan 8 güçlü kadının kendi ülkelerininmodasını yansıtacakbu gecede yer alan tasarımlar Meltem Özbek, Özlem Kaya,Özlem Süer, Sudietuz, Tuvana Büyükçınar Demir, Zeynep Tosun, Züleyha Kurugibi sektörün başarılı tasarımcılarının gözünden özel olarak bizlerle buluşacak.

Koreografisi Öner Evez tarafından gerçekleştirilecek defilede, özel olarak hazırlanantasarımları taşıyacak güçlü kadınlar ise; Aslı İnandık, Aslıhan Malbora, Begüm Birgören, Bestemsu Özdemir, Burcu Biricik, Cansu Tosun, Cemre Baysel, Deniz Baysal Yurtçu, Deniz Işın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya, Esra Dermancıoğlu, Evrim Alasya, Hazal Türesan, İrem Helvacıoğlu, Kübra Dağlı, Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Merve Oflaz, Müjde Uzman, Necla Güngör Kıragası, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Pelin Karahan,ipek Çiçek, Şahika Ercümen, Şebnem Hassanisoughi, Yüsra Geyik..Birbirinden değerli bu isimler proje için hazırlanan özel koleksiyon tasarımlar ile podyumda yer alırken, Türk televizyonlarının ve beyaz perdenin güçlü ismi Nur Sürer ise onur konuğu olarak katılım sağlayacak.