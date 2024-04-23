Gece 23'de Açıklandı! Sabah hesaplara para gelecek! 20000 TL'ye kadar ödeme olacak!

Gece 23'de Açıklandı! Sabah hesaplara para gelecek! 20000 TL'ye kadar ödeme olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-04-2024 23:25

Gece yarısı ansızın gelen bir müjdeyle heyecan dorukta! Sabahın erken saatlerinde hesaplarınıza ekstra bir nefes gelecek. Denizbank, Akbank ve TEB Bankası tarafından sunulan bu fırsatla, ihtiyacınız olan nakit desteği almanın tam zamanı! Artık 20 bin TL'ye kadar krediye anında erişebilirsiniz.

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