Garanti Bankası 33 Bin TL Ödeme Verecek, Banka Hesabı Olan Alacak!

Garanti Bankası üzerinden yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladı ve 30 Nisan tarihine kadar gelir belgesiz olarak 33 bin TL kredi verileceği duyuruldu. Garanti Bankası 33.000 ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen bireysel müşterilerin kredi puanı uygun olması durumunda işlemlerini gerçekleştirerek bankadan hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilir.

GARANTİ BANKASI BİREYSEL TÜKETİCİ KREDİSİ KAMPANYASINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisini düşük faiz oranları ile birlikte kullanmak isteyen vatandaşların 30 Nisan tarihine kadar kredi işlemleri için başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız son yapılan 33 bin TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda mobil uygulamaları üzerinden onay verileceği kredi kampanyası başladı.

Garanti Bankası aynı zamanda banka şubeleri üzerinden de sadece kimliğinizi banka bireysel müşteri temsilcisine götürerek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.1200 ve üzerinde kredi puanı olan herkes başvurularını gerçekleştirebiliyor sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda 3 ay emekli olması durumunda ise maaş müşterisi olması halinde kredi ödemesi alabiliyor.