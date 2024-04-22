Garanti Bankası 33 Bin TL Ödeme Verecek, Banka Hesabı Olan Alacak!

Garanti Bankası 33 Bin TL Ödeme Verecek, Banka Hesabı Olan Alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2024 11:59

Garanti Bankası üzerinden yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladı ve 30 Nisan tarihine kadar gelir belgesiz olarak 33 bin TL kredi verileceği duyuruldu. Garanti Bankası 33.000 ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen bireysel müşterilerin kredi puanı uygun olması durumunda işlemlerini gerçekleştirerek bankadan hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilir.

GARANTİ BANKASI BİREYSEL TÜKETİCİ KREDİSİ KAMPANYASINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisini düşük faiz oranları ile birlikte kullanmak isteyen vatandaşların 30 Nisan tarihine kadar kredi işlemleri için başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız son yapılan 33 bin TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda mobil uygulamaları üzerinden onay verileceği kredi kampanyası başladı.

Garanti Bankası aynı zamanda banka şubeleri üzerinden de sadece kimliğinizi banka bireysel müşteri temsilcisine götürerek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.1200 ve üzerinde kredi puanı olan herkes başvurularını gerçekleştirebiliyor sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda 3 ay emekli olması durumunda ise maaş müşterisi olması halinde kredi ödemesi alabiliyor. 

Benzer Haberler
Türkan Şoray'ın dansı sosyal medyada gündem oldu! İşte o görüntüler... Türkan Şoray'ın dansı sosyal medyada gündem oldu! İşte o görüntüler...
Emekliye Piyango Vurdu: 23-28 Nisan Arasında, 16 Milyon Emekliye, 11200 TL Ödeme Verilecek Emekliye Piyango Vurdu: 23-28 Nisan Arasında, 16 Milyon Emekliye, 11200 TL Ödeme Verilecek
22 Nisan Tarihinde Hesaplara Ödeme! Emekli Maaşları Alanlara Duyuru Yapıldı! 22 Nisan Tarihinde Hesaplara Ödeme! Emekli Maaşları Alanlara Duyuru Yapıldı!
23-24-25 Nisan Tarihlerinde ÖDEME! Emeklilere Cumhurbaşkanı Onaylı 13200 TL Ödeme Verilecek! 23-24-25 Nisan Tarihlerinde ÖDEME! Emeklilere Cumhurbaşkanı Onaylı 13200 TL Ödeme Verilecek!
Ziraat Bankası Hesabı Olanlara 30 Nisan Tarihine Kadar Ödenecek! 300.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Ödemesi Başladı!  Ziraat Bankası Hesabı Olanlara 30 Nisan Tarihine Kadar Ödenecek! 300.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Ödemesi Başladı! 
Cumhurbaşkanı Gece Açıkladı: 22 Nisan'dan Sonra Emekliye Ödeme, 10.000 TL'ye Kadar Net Ödeme! Cumhurbaşkanı Gece Açıkladı: 22 Nisan'dan Sonra Emekliye Ödeme, 10.000 TL'ye Kadar Net Ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise, Kıbrıs'ta frikik avına karşı seslendi: 'Artık susmayacağım!'
  • 16-04-2024 15:42

Hadise, Kıbrıs'ta frikik avına karşı seslendi: 'Artık susmayacağım!'

Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki böyle partiledi! Olay görüntüler...
  • 20-04-2024 10:14

Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki böyle partiledi! Olay görüntüler...

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birbirini takipten çıkardı!
  • 20-04-2024 21:21

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birbirini takipten çıkardı!

Nesrin Cavadzade, cesur paylaşımıyla göz doldurdu!
  • 20-04-2024 09:59

Nesrin Cavadzade, cesur paylaşımıyla göz doldurdu!

Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepki çeken pozlar için açıklama geldi:
  • 17-04-2024 21:47

Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepki çeken pozlar için açıklama geldi: "Sakin olalım"