Fulya Demir’den ilk single ‘Ben Kadar Sevemedin’

Sanatçı sayısız şarkı sözünün olduğunu fakat bunun kendisinin ilk bestesi olduğunu özellikle belirtiyor, şarkının yeri kendisinde çok ayrı olduğu için müzikseverlerle bu şarkıyla buluşmak, daha çok kalbe dokunabilmek istediğini dile getiriyor. Şarkının sözlerinde 90’ların ruhunu hissedip sounda baktığımızda güncel ve günümüze hitap ettiğini duyumsayacaksınız.

Yaşadığı bekleyişi, aşk acısına rağmen sözleriyle anlatıp dimdik ayakta duran bir kadını canlandırdığı klibini Yuşa Ebrar Dursunoğlu yönetti. Bu başlangıç, size anlatacak çok hikayem var. Profesyonel sahne hayatında 11 yılı geride bırakan sanatçı şimdi daha büyük kitlelere ulaşabilmek için yeni bir yola çıkıyor. Yumuşacık sesiyle içimizi ısıtmaya gelen Fulya Demir; ‘bu başlangıç, size anlatacak çok hikayem var’ diyerek müzikseverleri müjdeliyor.