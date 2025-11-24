Feridun Düzağaç’ın yapay zekâ tepkisi gündem oldu: "Şarkılarımı Kirletmeyin"

Feridun Düzağaç, yapay zeka ile müzik üreten gençlere çağrı yaptı. Şarkıcı, "Şarkılarımı yapay zeka ile kirletmeyin ve remix'e konu etmeyin" dedi.

Feridun Düzağaç’ın yapay zekâ tepkisi gündem oldu:
Yayın Tarihi : 24-11-2025 12:19

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yapay zeka kullanarak müzik üreten gençlere seslendi. Düzağaç, kendi şarkılarının bu yöntemle yeniden üretilmesini veya bir remikse konu edilmesini istemediğini duyurdu. Şarkıcı, gençlerden bu tür çalışmalarla ilgili herhangi bir talep ya da iş birliği teklifiyle kendisine gelmemelerini rica etti.

Feridun Düzağaç'tan Gençlere Teknoloji Mesajı

Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zeka ile müzik üreten genç müzisyenlere yönelik açık ifadeler kullandı. Düzağaç, gençlerin hayatlarında teknolojinin ve yeni dünyanın getirdiği enstrümanların önemini anladığını ve bu durumu yadsımadığını belirtti. Fakat, bu araçların kullanımı konusunda bir sınır çizdi.

Şarkıcı, gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, sizin için her zaman en iyisini diliyorum. Ancak lütfen yapay zekâ aracılığıyla oluşturduğunuz 'müzikal' çalışmalarla ilgili fikir, iş birliği ya da benzeri talepleri benimle paylaşmayınız," ifadelerini kullandı.

Sanatçıdan Net Talep: Remix ve Yapay Zeka Yasağı

Feridun Düzağaç, açıklamasında kendi eserlerinin kullanımına dair kesin bir talepte bulundu. Ünlü sanatçı, şarkılarının yapay zeka tarafından yeniden üretilmesine tamamen karşı olduğunu belirtti. Düzağaç, bu talebini net bir şekilde dile getirirken sert bir ifade de kullandı.

Şarkıcı, paylaşımında, "Özellikle de lütfen şarkılarımı yapay zeka ile kirletmeyin ve herhangi bir remix'e konu etmeyin," dedi. Ayrıca, gençlere olan sevgisini dile getirerek, bu konudaki anlayışlarına sığındığını belirtti. Bu açıklama, sanat dünyasında yapay zeka ile üretilen içeriklerin kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

