Faruk Sabancı ve Sena Şener “Gurbet” için buluştu

Elektronik müziğin yenilikçi ismi Faruk Sabancı, son dönemin yükselen rock yıldızı Sena Şener ile Özdemir Erdoğan’ın unutulmaz eserlerinden “Gurbet” için bir araya geldi. Söz ve müziği usta sanatçı Özdemir Erdoğan’a ait olan bu zamansız klasik, Sabancı’nın kendine has elektronik prodüksiyon dünyasında bambaşka bir kimliğe bürünerek 13 Şubat’ta dinleyiciyle buluşacak.

Geçmişten günümüze göçün, uzaklığın ve özlemin simgesi haline gelen “Gurbet” şarkısı, özellikle 1970’ler ve 1980’lerde Avrupa’ya yönelik işçi göçünün yoğunlaştığı dönemin en güçlü şarkılarından biri olarak hafızalarda yer etmişti. “Sevmemeliyiz”, “Porselen Kalbim” gibi şarkılarıyla tanınan Sena Şener’in güçlü vokalinin Faruk Sabancı’nın elektronik altyapılarıyla buluştuğu şarkı, özünde yer alan hasretlik duygusunu yeni kuşağa taşıyor.

Projenin görsel dünyası da en az müziği kadar iddialı. Şarkının fotoğraf ve video çekimleri, yönetmen Çağla Çağlar imzası taşıyor. Çekimler, 70’ler ve 80’lerin ruhunu yansıtan özel bir atmosferde gerçekleştirildi. Dönemin estetiğini taşıyan sahneler, “Gurbet”in hikâyesini sinematografik bir tarzda yansıtıyor.

Faruk Sabancı’nın elektronik müzikle klasik bir eseri buluşturduğu bu yeniden düzenleme, geçmişe modern bir saygı duruşu niteliğinde. Müzik dünyasının ünlü prodüktörü Faruk Sabancı, geçtiğimiz yaz aylarında da Aşık Mahzuni Şerif’in “Darıldım” şarkısını yeniden düzenlemiş; Mela Bedel’in yorumladığı bu çalışma yaz boyunca müzik listelerinde zirveden inmemişti.

Faruk Sabancı & Sena Şener imzalı “Gurbet”, 13 Şubat’ta tüm dijital platformlarda yayında!