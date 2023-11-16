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Farah Zeynep Abdullah'ın 'Bihter' galasındaki tarzı olay oldu!

Dijital bir platformda yayınlanan Aşk-ı Memnu uyarlaması "Bihter" filminin galası, dün akşam gerçekleştirildi. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, ilginç tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun dudak uçuklatan elbisesi, takipçilerinden birçok yorum aldı.

Farah Zeynep Abdullah'ın 'Bihter' galasındaki tarzı olay oldu!
KADIN
Yayın Tarihi : 16-11-2023 10:57

Dün akşam gerçekleşen 'Bihter' filminin galasında, Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum ve Hande Ataizi gibi ünlü isimler bir araya geldi.

Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın ilginç tarzı, gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. 34 yaşındaki güzel oyuncunun seçtiği elbise, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Abdullah'ın giydiği ünlü markaya ait elbisenin fiyatı da gün yüzüne çıktı. Instagram sayfası 'Fenomenler Ne Giymiş?' paylaşımına göre; Farah Zeynep'in gala kıyafeti tam 124 bin 328 TL değerindeymiş.

 

YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin tarzına Twitter ve Instagram'da yorum yağdırdı:

- Güzel giyinmenin çok parayla olmadığının sayısız kanıtından biri sadece...
- Kiralamıştır umarım, bunu alacak kadar zevksiz olamaz!
- Demet Akalın bile giymezdi bu elbiseyi.
- Önü gecelik, boynu yağmurluk, kolları abiye, etekleri dantel; her yere uyacak tipte!
- Her şeyi geçtim bari renkler uyumlu olsaydı...

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