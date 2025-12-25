Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e Romantik Kutlama: "Doğum Günün Kutlu Olsun Sevgilimiz"

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’in 41. yaşını "Sevgilimiz" notuyla kutladı. Boşanma iddialarının ardından gelen bu romantik paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e Romantik Kutlama:
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Güzel oyuncu, 41. yaşına giren eşi Burak Özçivit için sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.

"Sevgilimiz" Notuyla Kutladı

2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde filizlenen aşklarını 2017’de nikah masasına taşıyan çift, bugünlerde iki çocuklarıyla birlikte huzurlu bir hayat sürüyor. Fahriye Evcen, eşinin yeni yaşını şu kısa ama derin anlamlı notla kutladı:

"Doğum günün kutlu olsun sevgilimiz..."

Evcen’in "sevgilimiz" ifadesini kullanması, oğulları Karan ve Kerem adına da bir mesaj olarak yorumlandı ve takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Boşanma İddialarına Fotoğraflı Yanıt

Son dönemde haklarında çıkan "ayrılık" ve "boşanma" dedikodularıyla gündeme gelen ünlü çift, bu iddiaları sessizce ama etkili bir şekilde yalanlamıştı. Önce otomobil içinden samimi bir kare paylaşan ikili, Burak Özçivit’in bu doğum günü kutlamasıyla evliliklerinde her şeyin yolunda olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

11 Yıllık Sarsılmaz Aşk

  • Başlangıç: 2013 (Çalıkuşu seti)

  • Düğün: 2017 (Beşiktaş Sait Halim Paşa Yalısı)

  • Çocuklar: Karan (2019) ve Kerem (2023)

