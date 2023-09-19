Evsizliğin Sonunu Getirecek Sosyal Devrim 300.000 TL Ödeniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülkemizde yaşayan Özellikle de dar gelirli vatandaşı ilgilendiren çeşitli destekler sunmaktadır. Ülkemizdeki vatandaşların Hayat kalitesini arttırmak amacıyla sunulan hizmetlerden biri de barınma desteği olarak bilinmektedir Barınma desteği ekonomik şartlar sebebiyle ev sahibi olamayan ya da kirada oturan ve ödeme yapmakta zorlanan bireyleri ilgilendirmektedir.

Barınma yardımı kişinin ya da ailelerin hayat koşullarını iyileştirmeyi sağlamaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan barınma desteği için bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Sunulan hizmetler arasında kira yardımı, acil barınma yardımı ve Konut edindirme ile tadilat destekleri bulunmaktadır. Konut edindirme yardımı ile birlikte birey ya da aileler kendi evlerine sahip olabilme imkanı tanınmaktadır. Kira yardımı hanelere aylık olarak verilen kira desteği olarak bilinmektedir. Acil barınma yardımı ise doğal afet gibi durumlarda evsiz kalan bireylere sunulan hizmet olarak bilinmektedir.

Bu şartları taşıyan destek ödemeleri şu şekildedir.

Ev onarımlarında 35 bin TL ile 100 bin TL arasında değişebilir.

Prefabrik ev yapımlarında 200 bin TL.

Betonarme ev yapımlarında 300 bin TL.

Afet kapsamında ev eşyası alımında ise belirlenen tutarda yardım sağlanacaktır.

Yukarıdaki desteklerden faydalanabilmek için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Oturulmayacak derecede eski bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanacağı bu destek ödemelerinden faydalanmak için haneye giren maaş miktarı da önemlidir. Hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Dul, tek ebeveyn, yaşlılık ve engellilik gibi özel şartlardan herhangi birine Sahip olunması gerekmektedir. Öte yandan tadilatı yapılacak olan evin ya da ev yapımında kullanılacak olan arsanın başvuru yapan kişinin üzerine tapusu olması gerekmektedir