Ev Hanımlarına Müjde Verildi! 50.000 TL Eylül Bitmeden Ödenecek

Ev hanımlarına kredi veren bankalar kadınlar tarafından merakla araştırılıyor. Kadınlar özellikle de çocuklarına bakma yükümlüğünden dolayı çalışamıyor olabilmektedir. Haneyi geçindiren eşe destek olmak isteyen ya da kendi özel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ev hanımları, kendilerine sunulan ek ödemelerden faydalanmak istemekte. Kendilerine sunulan karşılıksız ödemelerden faydalanamayan ev hanımları bu kapsamda Ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileri arayışını sürdürmekte. Merkez Bankası KKV açıklamalarından sonra kredi kanunlarında direkt değişiklikler yaşanmış ve kredi kullanmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Faiz oranlarının yükselmesi, vadenin kısaltılması, kredi kullanımını zorlaştırmış iken, her birey acil ihtiyacını nasıl karşılayabileceğini düşünüyor. Ev hanımları da kendilerine sunulan kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki Ev hanımlarına kredi veren bankalar nelerdir? İşte detaylar...

İster düşük gelirli olsun isterse de geliri olmasın, tüm bankalar zaman zaman kadınlara özel kampanyalarını sunuyor. Ev hanımlarına kredi veren bankalar da hal bu iken çok araştırılıyor. Maaş bordrosu olmayan ve geliri olmayan ev hanımları kendilerine sunulan kredi olanaklarından faydalanabiliyor.

Ev hanımlarına kredi veren bankalar

2023 Ev hanımlarına kredi veren bankalar için kadınlardan herhangi bir belge istenmezken, seçilen bankanın mobil uygulaması üzerinden direkt başvurup, 5 dakika içerisinde hesaplarına aktarabiliyor. Kimi bankalar bu kredi için bir kaç belge isterken, kimi bankalar da sadece tek sözünüze anında ödeme yapabiliyor. Ancak Ev hanımlarına kredi veren bankalar genel olarak limiti düşük tutarken, vade için de aynı yöntemi kullanıyor.

Çalışmayan ev hanımı kredi çekebilir mi?

Ev hanımları kredi çekebilir mi sorusunun yanıtı sadece kadınlar tarafından değil erkekler tarafından da soruluyor. Karısı için annesi için ya da yakını için kredi araştırması yapan birey de Ev hanımlarına kredi veren bankalar listesini araştırıyor. Ancak her banka bu imkanı sağlamıyor. Ziraat Bankası sunduğu kredi kampanyaları haricinde normal zamanlarda ev hanımlarına kredi imkanı tanımıyor. Ancak Denizbank ve Garanti Bankası ev hanımlarına kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Sunulan hizmette mobil uygulama üzerinden kredi devir işlemleri anında tamamlanabiliyor.

Ev hanımlarına kredi veren bankalar listesinde bir çok banka ev hanımlarına kredi verme kampanyasını açıklamış bulunuyor.

Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar Belge Talebi Kredi Üst Limit Cepteteb İstemiyor. 50.000 TL İNG İstiyor. 50.000 TL Enpara İstemiyor. 40.000 TL Şekerbank İstiyor. 10.000 TL Aktif Bank NKolay Kredi İstemiyor. 40.000 TL

Ev hanımları acil nakit ihtiyaçları durumunda yukarıda bahsi geçen bankalara başvurarak kredi imkanından faydalanabilir