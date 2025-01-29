Estetik Meme Kanseri Cerrahisi

Onkoplastik meme kanseri cerrahisi, geleneksel meme kanseri cerrahisinin tekniklerini plastik cerrahinin kozmetik avantajlarıyla birleştirir. Onkoplastik meme kanseri cerrahisi ile hastanın meme kanserini tedavi ederken, aynı zamanda memelerin estetiğinin bozulmaması hatta eskisinden daha güzel olması mümkün olmaktadır. Bu sayede hasta meme kanserinden kurtulurken, kendini daha da iyi hissettiği bir görüntüye kavuşur. Memorial Antalya Hastanesi Meme Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Halit Özgül, onkoplastik meme kanseri cerrahisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Hem kanserden kurtulmak hem de estetik bir görünüme kavuşmak mümkün

Onkoplastik meme cerrahisinin amacı; cerrahinin istenmeyen etkilerini en aza indirirken kanseri ortadan kaldırmak ve hastaların hem fiziksel hem de duygusal olarak iyileşmesine yardımcı olmaktır. Onkoplastik meme kanseri tedavisinde; kanser nedeniyle alınan kitleden oluşan boşluk hastanın kendi meme dokusu ile doldurulur. Bu sayede hastalar hem kanserli meme dokusundan kurtulur, hem de daha estetik meme yapısına kavuşurlar. Onkoplastik meme kanseri cerrahi tedavisinde kanser cerrahisi prensiplerinden taviz verilmeden ve plastik cerrahi yöntemleriyle, ya hastanın kendi dokuları kullanılarak ya da bazı implantlar yani protezler kullanılarak memeler kozmetik olarak güzel bir görünüme kavuşturulur.

Psikolojik destek sağlıyor

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinin önemli avantajı hastaya sağlayacağı fiziki görünüm ve psikolojik destektir. Genellikle her iki memeye eş zamanlı yapılması önerilir. Yani tek ameliyatla hem kanserli dokuların çıkartılıp aynı seansta yeniden şekillendirme yapılması önerilir. Bu sayede hasta ameliyattan uyandığında yeni ve daha güzel görünüme sahip olduğunu görecektir.

Onkoplastik meme cerrahisinin avantajları

Sadece bir cerrahi seans gerektirir

Daha fazla dokunun çıkarılmasına izin verir, bu da daha büyük tümörler için faydalı olabilir

Simetrik memeler üretmeyi kolaylaştırır

Radyasyon tedavisinden önce yapılır, bu da hastaların cerrahi yaralarını radyasyona maruz bırakmanın olası komplikasyonlarından kaçınmasına yardımcı olur

Kanserin özelliklerine göre ameliyat tekniği belirleniyor

Onkoplastik cerrahi, büyük memeleri küçültmek veya sarkık olanları kaldırmak gibi hastaların önceden var olan kozmetik endişelerini ele alma fırsatı sunar. Kanserin özelliklerine, hastanın sağlığına ve vücuduna ve istenen sonuca bağlı olarak birçok farklı onkoplastik teknik vardır. Genel tedavi hedefi, memenin görünümünü korurken veya iyileştirirken, aynı anda optimum kanser kontrolü elde etmektir.

Onkoplastik meme kanseri cerrahisi sonrasında 1 veya 2 gün hastanede yatılır. Daha sonra kontrollerde pansuman ve ameliyatta dren konulmuş ise dren takibi yapılır. Onkoplastik meme cerrahisi sonrası hastanın onkolojik tedavileri varsa, devam edebilir. Kemoterapi ve radyoterapi uygulanacaksa bunların düzenlenmesi ve hastanın ömür boyu takibi açısından medikal onkoloji uzmanı ile iletişimde olması gerekmektedir.

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinde şu kriterlere bakılıyor;