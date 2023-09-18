Eşten Dosttan Borç İstemeye Son! Banka Öyle Bir Kollarını Açtı ki Gitmeyen Pişman

İhtiyaç kredi faiz oranlarının bir hayli arttığı günümüzde bankalar bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Başlattıkları kampanyalar ile düşük faiz imkanları dikkatleri çekiyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaş ise düşük faizli kredilere yöneliyor. Akbank'ta düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 100 Bin TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınıza anında çözüm fırsatı sunan banka, ödeme isteğinize göre şekillenen kampanyaları da beraberinde getiriyor,

Akbank tarafından sunulan kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi arayışa giren müşteriye uygun faiz oranları ve esnek şekilde düzenlenen ödeme seçenekleri ile 100.000 TL'ye kadar ödeme sunuyor. Akbank ihtiyaç kredisi ile birlikte 100.000 TL'ye kadar acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Akbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte hayallerinizi erteleme durumunda kalmayacaksınız. Eğitim, sağlık, tatil, borçlar gibi birçok amaç için kullanılabilen Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu için ister oturduğunuz yerde mobil uygulama ve internet şubesine girerek isterseniz de Akbank şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

Akbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisinin için başvuru yapmak için gerekli olan belgeler nüfus cüzdanı, gelir belgesi ve adres teyit belgesi olmaktadır. Akbank'ın sunduğu 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisinin faiz oranları kredi geri ödemesi ve kredi tutarı ödeme planına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca esnek ödeme planı ile birlikte aylık taksit tutarını ve toplam geri ödeme tutarını ihtiyacınıza göre şekillendirebilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilmek için 18 yaşını Geçkin olmanız ve düzenli bir maaşınızın olması gerekmektedir.

Kredi puanınız yüksek olmalı

Öte yandan Akbank ihtiyaç kredisi almak için kredi notunuzun da banka için belirlenen seviyenin üstünde olmalıdır. Kredi puanı bankalarla olan ilişkilerinizdeki ödeme performansınızı göstermektedir. Kredi notunuzun yüksek olması demek Kredi başvurunuzun hemen onaylanması anlamına gelmektedir Buna göre kredi kartı limiti açılmaması kredilerinizin geri ödemesini zamanında yapılması ve kredi kartı borçlarınıza zamanında ödenmesi kredi puanınızı yükseltmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu için Akbank şubelerine gidebileceğiniz gibi 44 25 numarasına SMS göndererek de Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilirsiniz