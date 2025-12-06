Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik'in Dansı Ortalığı Yıktı: "Herkes Çok Sevmiş!"

Kanal D'de çarşamba akşamları reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinin sevilen karakteri Kadir'e hayat veren oyuncu Görkem Sevindik, dizideki bir dans sahnesiyle sosyal medyaya damga vurdu. Fenomenleşen bu dans, izleyiciler arasında hızla yayılarak viral oldu.

Dans Sahnesi Hakkında Konuştu

İstanbul Yeniköy’de görüntülenen ve sosyal medyada büyük ilgi gören dansıyla ilgili konuşan Görkem Sevindik, hayranlarının tepkisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Herkes çok seviyor karakteri. Dans sahnesi de hoşlarına gitti. Çok güzel yorumlar yağdırdılar," diyerek gülümsedi.

Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir karakterinin bu beklenmedik dans performansı, dizinin olay yaratma geleneğini sürdürdüğünü gösterdi.