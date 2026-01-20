'Eşref Rüya'da Kartlar Yeniden Karılıyor: Eşref Tahta Geçiyor, Sırlar Çözülüyor!

Eşref Rüya 29. bölüm özeti! Eşref tahta geçiyor, Kadir babasının Hıdır olduğunu öğreniyor. Nisan'ın kurtuluş mücadelesi ve Fırat Koral gizemi bu akşam Kanal D'de.

Kanal D’nin çarşamba akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi 'Eşref Rüya', bu hafta nefes kesen 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TİMS&B Productions imzalı yapımda, yeraltı dünyasının dengeleri tamamen değişirken Eşref ve Nisan'ı büyük bir sınav bekliyor.

29. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Dizinin yeni bölümünde aksiyon ve gizem zirveye tırmanıyor. İşte haftaya damga vuracak gelişmeler:

  • Nisan Ölümün Kıyısında: Eşref (Murat Yıldırım), Nisan'ı (Demet Özdemir) içine düştüğü ölümcül tuzaktan çekip almak için hayatını ortaya koyuyor. Nisan ise sadece canını kurtarmakla kalmayıp, geçmişindeki karanlık sırları çözmek için geri dönülemez bir yola giriyor.

  • Yeraltı Dünyasında Yeni Dönem: Eşref'in tahta geçme töreni (Cülus), tüm mafya ve yeraltı baronları arasında deprem etkisi yaratıyor. Artık "Eşref" ismi çok daha güçlü yankılanacak.

  • Kadir’in Büyük Şoku: İktidarını kaybeden Kadir, eski gücüne kavuşmaya çalışırken hayatının en büyük darbesini alıyor: Hıdır’ın babası olduğunu öğreniyor. Bu gerçek, Kadir’in tüm planlarını altüst edecek.

  • Fırat Koral Gizemi: Eşref, ekibiyle birlikte gizemli 'Fırat Koral' isminin peşine düşerken, asıl büyük patron olan İhtiyar ile karşı karşıya gelerek zorlu bir mücadelenin fitilini ateşliyor.

Kamera Arkasında Dev Kadro

Dizinin başarısının ardındaki güçlü isimler, 29. bölümde de sinematografik bir şölen vadediyor:

  • Yönetmen: Uluç Bayraktar

  • Senaryo: Ethem Özışık ve Lokman Maral

  • Yapımcı: Timur Savcı ve Burak Sağyaşar

Eşref Rüya, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle bu akşam (ve her çarşamba) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında. Nisan kurtulabilecek mi? Kadir babasıyla nasıl yüzleşecek? Hepsi ve daha fazlası bu gece belli oluyor.

 

