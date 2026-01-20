'Eşref Rüya'da Kartlar Yeniden Karılıyor: Eşref Tahta Geçiyor, Sırlar Çözülüyor!

Kanal D’nin çarşamba akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi 'Eşref Rüya', bu hafta nefes kesen 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TİMS&B Productions imzalı yapımda, yeraltı dünyasının dengeleri tamamen değişirken Eşref ve Nisan'ı büyük bir sınav bekliyor.

Dizinin yeni bölümünde aksiyon ve gizem zirveye tırmanıyor. İşte haftaya damga vuracak gelişmeler:

Nisan Ölümün Kıyısında: Eşref (Murat Yıldırım), Nisan'ı (Demet Özdemir) içine düştüğü ölümcül tuzaktan çekip almak için hayatını ortaya koyuyor. Nisan ise sadece canını kurtarmakla kalmayıp, geçmişindeki karanlık sırları çözmek için geri dönülemez bir yola giriyor.

Yeraltı Dünyasında Yeni Dönem: Eşref'in tahta geçme töreni (Cülus), tüm mafya ve yeraltı baronları arasında deprem etkisi yaratıyor. Artık "Eşref" ismi çok daha güçlü yankılanacak.

Kadir’in Büyük Şoku: İktidarını kaybeden Kadir, eski gücüne kavuşmaya çalışırken hayatının en büyük darbesini alıyor: Hıdır’ın babası olduğunu öğreniyor. Bu gerçek, Kadir’in tüm planlarını altüst edecek.