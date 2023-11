Üçüncü Yeniler’in başarılı temsilcilerinden olan, Barış Can Uç ve Sava Savaş’tan oluşan Eskitilmiş Yaz grubunun yine kendi tarzları ile dinleyicileriyle buluşturdukları yeni şarkıları “Senden Uzaklara” 17 Kasım’da müzikseverlerle buluşuyor.



Şarkının sözü Sava Savaş’a, bestesi Barış Can Uç ve Abdullah Uyumaz’a ait. Düzenlemesinde ise Barış Can Uç imzası var.