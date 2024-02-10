Erkan Kolçak Köstendil'in Hızır performansı çok güldürecek

Bu cuma sinema salonlarında gösterime girecek olan "İyi Bir Aile Değiliz" filmi, Olympos'un yapımcılığını üstlendiği ve Mustafa Sönmez'in yönettiği sezonun en dikkat çekici 'aile' hikayesini konu ediniyor.

Filmin kadrosunda yer alan Erkan Kolçak Köstendil, yine takdir toplayacak bir performans sergiliyor. "İyi Bir Aile Değiliz"de Hızır karakterine hayat veren Köstendil, aile içindeki tartışmalarda farklı bir bakış açısını temsil ediyor ve kullanmadığı ilaçlar yüzünden eleştirilere maruz kalıyor.

Kaan Yıldırım, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Vedat Erincin, Asiye Dinçsoy ve Yakup Turgut gibi yıldız isimlerin yer aldığı filmde, Murat'ın babasını kaybetmesi ve ardından cenazenin kaybolmasıyla başlayan olaylar anlatılıyor.

Hengame içinde kaybolan cenaze ve şüpheli duruma düşen aile üyeleriyle dolu bu komedi dolu filmde, Hızır, Sinan, Çiçek ve diğer garip karakterler, Murat'ı çileden çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar.



