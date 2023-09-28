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Epic Games, Kullanıcılara 900 TL Değerinde Ücretsiz Oyun Sunuyor!

Epic Games Store, toplamda 900 TL değerindeki oyunları bu hafta ücretsiz sunuyor! İşte ayrıntılar ve son tarih.

Epic Games, Kullanıcılara 900 TL Değerinde Ücretsiz Oyun Sunuyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-09-2023 21:36

Oyun severler için heyecan dolu bir hafta başlıyor! Epic Games Store, oyun dünyasının merakla beklediği iki oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Bu hafta, toplam değeri tam 900 TL’ye yaklaşan Soulstice ve Model Builder oyunları tamamen ücretsiz hale geldi.

Oyun severler, 5 Ekim 2023 tarihine kadar bu oyunları kütüphanelerine ekleyerek, oyunların ömür boyu sahibi olma şansını yakalayabilecekler.

Ücretsiz Sunulan Oyunlara Daha Yakından Bakalım:

1. SOULSTİCE: Bu oyun, Reply Games Studios tarafından geliştirilip Modus Games tarafından yayınlandı. Çeşitli platformlarda oynanabilen bu oyun, 2022 yılında piyasaya sürüldü. Soulstice’ın konusu fantastik bir dünyada, iki kız kardeşin benzersiz macerasını konu alıyor. Oyuncular, birbirinden etkileyici savaşlar ve gizemli sırlarla dolu bu karanlık dünyada unutulmaz anlar yaşayacaklar.

2. MODEL BUILDER: Moonlit tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan bu simülasyon oyununda oyuncular, hayallerindeki 3D modelleri oluşturma şansını yakalıyor. Özgün yapısıyla dikkat çeken bu oyunda, kullanıcılar farklı tasarımlar oluşturup bu tasarımları sergileyebilirler.

Nasıl İndirilir? Ücretsiz oyunların tadını çıkarmak isteyenlerin öncelikle Epic Games Store'da bir hesapları olması gerekiyor. Hesap oluşturma işlemi oldukça basit; site üzerinden kısa bir kayıt işlemiyle hemen oyunları indirebilirsiniz. Ancak, bu eşsiz fırsatın sınırlı bir süresi olduğunu unutmayın ve hemen harekete geçin!

Epic Games’in bu tür kampanyaları ile oyun severlere sunduğu bu eşsiz fırsatları takip etmekte fayda var. Düzenli olarak sunduğu ücretsiz oyunlarla oyuncuların gönlünde taht kurmayı başarıyor. Oyun dünyasındaki en son haberler ve fırsatlar için takipte kalın!

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