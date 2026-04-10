Emre Fel’den iddialara net yanıt: “Bir yudum alkol içmedim”

Emre Fel, uyuşturucu soruşturması sonrası ilk kez konuştu. İddiaları reddetti, “Bir yudum alkol dahi içmedim” dedi.

Emre Fel’den iddialara net yanıt: “Bir yudum alkol içmedim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-04-2026 10:37

Emre Fel, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşanan sürecin ardından sessizliğini bozan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Özellikle hakkında ortaya atılan iddialara net bir dille yanıt veren Emre Fel, kamuoyunda oluşan soru işaretlerine açıklık getirdi.

“Hiçbir İlgim Olmadı” Açıklaması

Soruşturma sürecinde adı geçen isimlerden biri olan Emre Fel, Adli Tıp’ta numune verdikten sonra serbest bırakıldı. Ardından yaptığı açıklamada, hayatı boyunca iddia konusu edilen olaylarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Ayrıca şarkıcı, “Bir yudum alkol dahi içmedim” ifadeleriyle dikkat çekti.

Bununla birlikte Emre Fel, geçmişte kim ise bugün de aynı kişi olduğunu vurguladı. Aynı yaşam tarzını sürdürdüğünü belirten sanatçı, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Böylece kamuoyuna net bir mesaj verdi.

Süreçle İlgili “İçim Rahat” Mesajı

Diğer yandan Emre Fel, gün boyunca sürecin içinde yer aldığını ifade etti. Kendisine yöneltilen tüm talepleri eksiksiz şekilde yerine getirdiğini belirten şarkıcı, “İçim rahat ve kendimden emin bir şekilde evimden çıktım” dedi. Ayrıca sürecin en hızlı ve doğru şekilde sonuçlanması adına üzerine düşeni yaptığını dile getirdi.

Bu açıklama, soruşturma sürecine dair önemli bir detay olarak öne çıktı. Böylece sanatçının sürece yaklaşımı da netlik kazandı.

Konser Programında Değişiklik

Yaşanan gelişmelerin ardından Emre Fel, programında değişikliğe gitti. Planlanan Adana konseri, pazar gününe ertelendi. Şarkıcı, bu değişiklik nedeniyle mağduriyet yaşayanlardan özür diledi. Ancak turne programının devam edeceğini de özellikle belirtti.

Sonuç olarak Emre Fel hakkında ortaya atılan iddiaları reddederken, sürece dair tüm detayları kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan soruşturmayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

