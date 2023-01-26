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Gecce Magazin Haberleri

Emir'den 'Neredesin Aşk"

Emir, 8 ay sonra sessizlğini bozuyor. Emir’in yeni şarkısı “Nerdesin Aşk”ı Sony Müzik Türkiye etiketiyle 27 Ocak’ta yayınlıyor.

Emir'den 'Neredesin Aşk
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 26-01-2023 15:08

Pop müzik mevzu bahis olunca tüm dinamiklerine hâkim olan ve dinleyicisine kulak kabartan Emir’in “Nerdesin Aşk”ın sözleri Tüzzün ve kendisine ait. Bestesi Tüzzün’e ait olan şarkının aranjesi ise Osman Çetin imzalı. Emir, katmanlı aranjesi ve müzikal dünyasının çeşitliliğiyle “Nerdesin Aşk” ile pop dünyasında kendi yerini sağlamlaştırmaya geliyor.

Şarkının, Erdi Sevinç yönetmenliğinde Platon Stüdyoları’nda çekilen klibinde Emir’i barışmak isteyen sevgili rolünde görüyoruz. Emir’in yeni şarkısı “Nerdesin Aşk”, Sony Müzik Türkiye etiketiyle 27 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yayında.

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