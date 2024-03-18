EMEKLİ maaşını ZİRAAT BANKASI üzerinden Alanlar dikkat! Bugün sabah başladı!

Bugün itibariyle emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alanlar için heyecan verici bir fırsat başladı! Artık emekliye kredi imkanıyla, ihtiyaçlarınızı karşılamak daha kolay hale geliyor. Detaylar haberimizde!

EMEKLİ Kredisi: 100.000 TL'ye Kadar 24 Ay Vadeli

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik özel bir kredi fırsatı sunuyor! 100.000 TL'ye kadar, uygun faiz oranları ve 24 ay vadeli olarak sunulan bu kredi ile hayallerinizi gerçekleştirmek artık mümkün.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, bu fırsattan yararlanmak için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Kredi başvurusu için bankanın internet şubesini veya en yakın şubesini ziyaret edebilirsiniz. Başvurunuz kısa sürede değerlendirilecek ve sonuç size bildirilecektir.

Yaş Sınırı 77: Emekli Kredisi Detayları

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu emekli kredisi için dikkat edilmesi gereken bir detay da yaş sınırıdır. Başvuru yapacak olan kişilerin 77 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Ayrıca, kredi başvurusu yapacak olan emeklilerin belirli bir gelir düzeyine sahip olmaları da gerekebilir.