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Emekli Maaşı 7500 TL Olana Müjde! Tek Seferlik 12.000 TL 25 Eylül'de Hesaplara Aktarılacak

Emekli maaşına göre ödemeler başladı. Bu durumda en karlı çıkacak kesim ise Temmuz ayında zam alamayan emekli olurken, maaşı 7500 TL olan emekli bu kapsamda 12.000 TL trink alacak.

Emekli Maaşı 7500 TL Olana Müjde! Tek Seferlik 12.000 TL 25 Eylül'de Hesaplara Aktarılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-09-2023 19:22

Emekli maaşına göre ödemeler başladı. Bu durumda en karlı çıkacak kesim ise Temmuz ayında zam alamayan emekli olurken, maaşı 7500 TL olan emekli bu kapsamda 12.000 TL trink alacak. Emekli maaş zammı emeklinin hoşuna gitmese de emekli için hükümet startı vermiş bulunuyor. Yeni zam çalışmalarının başladığı belirtilse de zamanı hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olmaması emekliyi daha bir merak bırakıyor. Hal bu iken emekliye sunulan ek fırsatlar özellikle de karşılıksız ödemeler, cepleri doldurup ihtiyaç karşılanması konusunda destek oluyor. Emekliye ek ödeme olarak bankalar ön plana çıkıyor.

Bankalar ay ay düzenledikleri kampanyalar ile emeklinin gönlünü çeliyor. Denizbank emekliler için kampanya düzenleyen bankalar arasında en çok tercih edilen oluyor. DenizBank emekli maaşını kendi bünyesine Taşıyan emekliye ya da yeni emekli olma hakkını kazanan müşteriye ek ödemeler yapmaya devam ediyor.

Özellikle de 2023 senesinde yürürlüğe giren EYT yasası ile birlikte emekli olan vatandaşa Denizbank tarafından tavan ödeme yapılmıştı. Yeni emekli olan vatandaş emekli maaşını 3 yıl süreyle DenizBank'tan alma sözü vermesi durumunda 6000 TL ile 10.000 TL arasında ek ödeme almaya hak kazanmıştı. Bu ödemeler emekli maaşının yatırıldığı aya istinaden aynı anda Tek seferlik olarak hesaplara aktarılmıştı. 30 Nisan'a kadar geçerli olan EYT promosyon ödemesi sonrasında Denizbank yepyeni kampanyaları ile emeklinin gönlünü tekrardan çelmeyi başardı.

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte en düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmişti. Öte yandan temmuzda emekliye yapılan yüzde 25 zam sonrasında kamu bankaları ve özel bankalarda bu ödemelere yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemelerden biri de DenizBank emekli promosyonu olarak karşımıza çıkmaktayken, maaşını DenizBank'a Taşıyan emekliye 12.000 TL ile 15.000 TL arasında ödeme anında yapıldı. Emeklinin 3 sene boyunca maaşını DenizBank'tan alacağına verdiği söze istinaden bankada maaş + promosyon olarak 15.000 TL'ye Varan ek ödeme yapacağını belirtti.

Bu kapsamda maaş aralığına göre promosyon tutarları da belli olmaya başladı. 0 - 3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL ödemele rdevam ediyor.

 

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