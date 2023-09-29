Advert

Ehliyet alma şartları değişti! Artık çok daha kolay

Ehliyet almak ve araç kullanmak her gencin ortak hayali. Ancak ağır şartlar nedeniyle zaman zaman ehliyet almak oldukça zor. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren o değişikliklerle beraber ehliyet almak artık kolaylaştırıldı.

Ehliyet alma şartları değişti! Artık çok daha kolay
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-09-2023 18:55

Ehliyet sahibi olmayan gençler araç kullanabilmek için ehliyet almak için belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Trafik güvenliği nedeniyle ehliyet alımı için ağır şartlar aranıyor. Ancak resmi gazetede yayımlanan o değişiklikle artık ehliyet almak çok daha kolay. Ehliyet sahibi olmak için yaş sınırı değiştirildi. A1, A2,B1, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyet almak için gereken yaş sınırları açıklandı.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile ehliyet almak için gereken şartlar belirlenmiş durumda. Resmi gazetede yeni yayımlanan değişikliklerle bu şartlar yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre ehliyet ahibi olmak isteyenlerde aranan yaş sınırları değiştirildi.

16+1 kişilik minibüsleri ve otobüsleri kullanabilmek için D sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekiyor. Otobüs veya minibüs şoförü olmak isteyenlerin sahip olması gereken D sınıfı ehliyet alabilmek için 26 yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktaydı. Bu sebeple otobüs veya minibüs sürücüsü olmak isteyenler 26 yaşını beklemek zorunda kalıyordu. Yeni düzenleme ile yaş sınırı düşürüldü. Remi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre artık 24 yaşını doldurmuş olan kişiler D sınıfı ehliyet alabilecek.

Ehliyet Sınıfına Göre Yeni Yaş Sınırları

Otobüs, 16+1 kişilik minibüs kullanımına olanak sağlayan D sınıfı ehliyet için yaş sınırı 24. Motorlubisiklet, 125 cc'ye kadar motosiklet ve 4 tekerli motosiklet kullanımına olanak sağlayan M A1 ve B1 sınıfı ehliyet sahibi olabilmek için 16, ve diğer tüm ehliyer sınıfları için ise 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranacak.

Benzer Haberler
Metabolizmayı Canlandıran İçecekler: Sağlıklı Yaşam Tarzı ile Hızlı Metabolizma Metabolizmayı Canlandıran İçecekler: Sağlıklı Yaşam Tarzı ile Hızlı Metabolizma
Beslenmesine dikkat etmesi gereken Artrit hastalarının uzak durması gereken besinler Beslenmesine dikkat etmesi gereken Artrit hastalarının uzak durması gereken besinler
Zeytin Çekirdeği: Sabah Kahvaltılarının Bilinmeyen Kahramanı Zeytin Çekirdeği: Sabah Kahvaltılarının Bilinmeyen Kahramanı
"Ya Çok Seversen" Dizisi Neden Final Yaptı?
Demet Akbağ, Demet Akbağ, "Sandık Kokusu" Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor
Tam mevsimi olan o balığı tüketenler kış boyu hastalık yüzü görmüyor Tam mevsimi olan o balığı tüketenler kış boyu hastalık yüzü görmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
  • 27-09-2023 21:22

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!
  • 27-09-2023 11:06

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı
  • 25-09-2023 14:43

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı

Yıllar önce söylediği Mavi Boncuk Şarkısını +18 Olarak Paylaşınca TİKTOK Yıkıldı
  • 25-09-2023 12:33

Yıllar önce söylediği Mavi Boncuk Şarkısını +18 Olarak Paylaşınca TİKTOK Yıkıldı