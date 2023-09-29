Ehliyet alma şartları değişti! Artık çok daha kolay

Ehliyet sahibi olmayan gençler araç kullanabilmek için ehliyet almak için belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Trafik güvenliği nedeniyle ehliyet alımı için ağır şartlar aranıyor. Ancak resmi gazetede yayımlanan o değişiklikle artık ehliyet almak çok daha kolay. Ehliyet sahibi olmak için yaş sınırı değiştirildi. A1, A2,B1, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyet almak için gereken yaş sınırları açıklandı.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile ehliyet almak için gereken şartlar belirlenmiş durumda. Resmi gazetede yeni yayımlanan değişikliklerle bu şartlar yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre ehliyet ahibi olmak isteyenlerde aranan yaş sınırları değiştirildi.

16+1 kişilik minibüsleri ve otobüsleri kullanabilmek için D sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekiyor. Otobüs veya minibüs şoförü olmak isteyenlerin sahip olması gereken D sınıfı ehliyet alabilmek için 26 yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktaydı. Bu sebeple otobüs veya minibüs sürücüsü olmak isteyenler 26 yaşını beklemek zorunda kalıyordu. Yeni düzenleme ile yaş sınırı düşürüldü. Remi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre artık 24 yaşını doldurmuş olan kişiler D sınıfı ehliyet alabilecek.

Ehliyet Sınıfına Göre Yeni Yaş Sınırları

Otobüs, 16+1 kişilik minibüs kullanımına olanak sağlayan D sınıfı ehliyet için yaş sınırı 24. Motorlubisiklet, 125 cc'ye kadar motosiklet ve 4 tekerli motosiklet kullanımına olanak sağlayan M A1 ve B1 sınıfı ehliyet sahibi olabilmek için 16, ve diğer tüm ehliyer sınıfları için ise 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranacak.