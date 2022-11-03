Efe Mertöz'den "Yaz Günü" bombası!

Kendisine has taç sovlarıyla DJ performanslar sergileyen Efe Mertöz, geçtiğimiz aylarda söz ve müziği kensine ait olan "Yaz Günü" adlı eğlenceli parçayı Müzikonair etiketiyle tüm dijital platformlarda sevenleriyle buluşturdu.



"TAÇ TAKTI"

Sahnelerinde de sürekli taç kullanan Efe Mertöz'ün, 4K çözünürlüğündeki "Yaz Günü"nün renkli klibi için 375 adet pırlanta işlemeli ihtişamlı tacı Kaliforniya'da ünlü bir kuyumcudan kiraladığı öğrenildi.



Çeşitli kulüplerde sahne almaya devam eden Efe Mertöz, çok yakında yeni şarkılarınıda sevenleriyle buluşturacağının müjdesini verdi!