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Ece Seçkin'in İstanbul heyecanı

Kariyerinde ilk kez İstanbul’da bir açık hava konseri verecek olan Ece Seçkin  21 Ekim’de sevenlerinin karşısına çıkacak. Ece Seçkin muhteşem bir şova imza atmak için hazırlıklara başladı.

Ece Seçkin'in İstanbul heyecanı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 23-08-2023 13:32

 

İlk şarkısını 2012’de çıkaran Ece Seçkin 11 yıllık kariyerinde İstanbul başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa’nın birçok yerinde konser verdi. Ancak Seçkin, özlemini duyduğu, İstanbul’daki ilk açık hava konseri için 11 yıl bekledi. Ece Seçkin 21 Ekim Cumartesi geccesi Vadi sahnesinde dev prodüksiyonlu bir konserde sevenleriyle buluşacak.

Sosyal medyadan yayınladığı “21 Ekim’de "Vadi’de buluşalım” mesajı ile hayranlarını heyecanlandıran Ece Seçkin, sürprizlerle dolu geçecek olan konser için provalara başladı.

Organizasyonunu Atlantis Yapım’ın üstlendiği, İstanbul'a yıldız yağdıran konserler serisi kapsamında seyirci karşısına çıkacak olan Ece Seçkin için özel bir sahne tasarlanıyor.

Repertuarına kendi şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten zevk aldığı parçaları da alan, İngilizce, Yunanca, Fransızca şarkılar da seslendiren Ece Seçkin, kurduğu dans ekibiyle görsel olarak da seyirciyi mutlu edecek. Ece Seçkin “Nasıl mutluyum, nasıl heyecanlıyım. İlk açık hava konserim. Tarihimdeki bu ilk daha da büyük hayallerin habercisi. Ölene dek benim ve sevenlerimin hatırında kalması garanti bir konser” dedi.

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