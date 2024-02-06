Ebru Yaşar Dünya Müzik Listesine Girdi!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar yeni şarkısı ‘Yoksun’ ile yine büyük başarıya imza attı… Yaptığı albüm ve şarkılarıyla müzik sektörüne yön veren isimlerin başında gelen Ebru Yaşar, Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile tüm dijital platformlarda zirveye yerleşti.

Dünya Müzik Listesine Girdi!

2 Şubat’da müzikseverler ile buluşan ‘Yoksun’ YouTube Türkiye Trend Videolar Müzik listesine 1’inci sıradan girerken, dünya müzik listesine ise 15'inci sıradan girerek ulaşılması zor bir başarıya imza attı.