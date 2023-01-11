Ebe Hayriye Erdoğu’nun ilk kitabı çıktı!

Ebelik mesleğini seçerken bir kadının kendine, bedenine ve bebeğine güvendiğinde bu denli mucizeler yaratabileceğine inanan Ebe Hayriye Erdoğu, deneyimlerini ilk kitabı ile anlatıyor.

Doğum rehberi niteliğindeki kitabı aynı zamanda doğum deneyimini de anlatan annelerin hikayelerine yer veriyor. Ebe Hayriye Erdoğu gerçek doğum hikayeleri ile deneyimlerini, doğum sürecinin mucizelerele dolu dünyasının kapılarını aralıyor. Aynı zamanda da

Anadoludaki geleneksel uygulamalarla gebelik ve doğum sürecini kültürel açıdan ele alıyor. “Doğumistan” adını verdiği kitabını yazarken amacının, doğum öncesinde veya gebeliğe hazırlanan anne adaylarına rehber niteliğinde bir kaynak hazırlayabilmek olduğunu söyleyen Ebe Hayriye: “2 yılı aşkın sürede ilmek ilmek dokuduğumuz elinizde tuttuğunuz bu rehber, yabancı ülkelerdeki standartlar temel alınarak değil; ülkemiz şartları, gelenek-görenekleri ve yaşam tarzlarına göre özel olarak hazırlanmıştır. Okuyacağınız tüm hikayeler de bizden ve yaşanmış hikayeler olacaktır. Doğumistan'a yapacağınız yolculukta yolunuzu aydınlatacak bir ışık olması dileğiyle...” dedi.