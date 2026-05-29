Düğün Yarıda Kalacaktı Karsu Kurtardı

Muğla Akyaka’da düzenlenen kır düğünü beklenmedik bir misafirle bambaşka bir atmosfere büründü. Ünlü şarkıcı Karsu yağmurun planları bozduğu geceye aniden dahil olup gelin ve damada unutulmaz bir an yaşattı. Açık havada başlaması beklenen düğün sağanak nedeniyle bir süre aksayınca tüm gözler hava durumuna çevrildi.

Hızlı Bir Karar

Karsu düğünün iptal olma ihtimalini sosyal medyadan öğrenince vakit kaybetmedi. Yoğun tempoya rağmen hazırlığını tamamlayıp Akyaka’ya doğru yola çıktı. Yanında taşıdığı yedek konser kıyafetiyle kısa sürede sahneye çıkmaya hazır hale geldi. Organizasyon ekibi ve davetliler ünlü sanatçıyı karşılarında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

“Hadi Yallah" Dedi ve Sahneye Çıktı

Sanatçı o anları daha sonra takipçileriyle paylaştı. Yağmurun düğün planını sekteye uğrattığını anlatırken esprili bir dil kullandı. Karsu “Her zaman yedek kıyafet taşırım, aklıma bir anda sahneye çıkmak geldi” sözleriyle geceye nasıl dahil olduğunu anlattı. Ardından mikrofonu eline alıp düğün alanında mini bir konser verdi.

Gelin ve Damada Unutulmaz Anlar

Sahneye çıkan Karsu gelin ve damadın ilk dansına eşlik ederken davetliler de müziğe katıldı. Yağmurun hafiflemesiyle birlikte ortaya çıkan bu sürpriz atmosfer düğünü sıradan bir kutlamadan çıkarıp özel bir geceye dönüştürdü. Çift şarkıcıya sarılarak teşekkür etti ve o anları uzun süre unutmayacaklarını dile getirdi.

Sosyal Medyadan Yoğun İlgi

Karsu’nun paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Takipçileri sanatçının doğallığını ve anlık kararını öven yorumlar yaptı. Birçok kullanıcı “gerçek sürpriz bu” diyerek videoya beğeni yağdırdı. Gece boyunca hem yağmur hem müzik aynı karede buluştu ve Akyaka’da hafızalara kazınan bir düğün hikâyesi ortaya çıktı.