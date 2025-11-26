“Dört Yıllık Yolculuk, Yeni Başlangıçlar” — Maruderm 4. Yıl Lansmanı

Davetin atmosferi ve sunumuyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Organizasyonun perde arkasındaki kreatif gücü ise markanın ajansı Minimalista İstanbul üstlenmişti ve yönetiminde ise Bengühan Bora yer alıyordu. Katılımcılar, “markanın son zamanlardaki en iddialı etkinliği” olduğu konusunda hemfikir.

Maruderm’in Sahibi & Vizyonu

Maruderm, Kasım 2021’de kurulmuş; “doğanın mucizelerini modern bilimle birleştirme” misyonuyla yola çıkmış bir marka. Kısa zamanda, geniş ürün portföyü ve uluslararası erişim ağıyla dikkat çekiyor.

Kurucu ve Genel Müdür olarak ise markanın liderliğini sürdüren kişi Altuğ Aynur bu yolculuğun mimarı. Onun liderliği ve vizyonuyla Maruderm, bugüne dek cilt bakımında adını duyurdu; şimdi ise çok daha geniş bir yelpazeye yöneliyor.





Gelecek Vizyonu: Cilt Bakımının Ötesinde — Renkli Kozmetik & Parfümler

Etkinlikte yapılan açıklamaya göre, Maruderm’in önümüzdeki planları yalnızca cilt bakım ürünleriyle sınırlı kalmayacak. Marka, renkli kozmetik kategorisine geçiş yapmaya hazırlanıyor — bu, makyaj dünyasında da Maruderm imzası göreceğimiz anlamına geliyor.

Üstelik 4. yıl lansmanında, piyasaya çıkan kadın & erkek parfümleri de tanıtıldı. Bu parfümlerin isimleri arasında öne çıkanlardan biri: Aryené Perfume — yani Maruderm’in kendi parfüm serisi.

Bu adım, markanın “güzellik rutini”ni baştan sona kapsayan bir evrene dönüşme hedefini net biçimde ortaya koyuyor: Temizlikten nemlendirmeye, onarımdan kokuya; ve yakında makyajdan renklendirmeye…

Lansmandan Akılda Kalanlar & Marka Algısı



• Mekân olarak seçilen Tersane İstanbul, hem tarihi hem modern atmosferiyle gecenin dramatik ve lüks havasını kusursuz tamamladı.



• Buse Terim’in ev sahipliği ve Minimalista İstanbul ekibinin kreatif dokunuşu, kutlamayı “sadece bir yıl dönümü” değil, “yeni dönem başlangıcı” hissi veren bir zirveye taşıdı.



• Maruderm’in kurucusu Altuğ Aynur’un vizyonu, büyüme stratejisi ve marka kimliği — “doğal + bilimsel” dengesi — sektörde artık salt bakım markası değil, tam anlamıyla bir “güzellik evi” olma yolunda ilerliyor.



• Renkli kozmetik planı ve parfüm lansmanı, kullanıcıların Maruderm ile tek bir markada — bakım, bakım sonrası bakım, koku ve makyaj — tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini gösteriyor.