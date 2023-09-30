Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu, gözaltına alındı

Son dakika Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu, Canlı Yayında Yaptığı Kokain İtirafı Sonrası Gözaltına Alındı. Son dönemlerde sıkça adını duyduğumuz iş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında "kokain içiyorum" şeklindeki açıklamasıyla gündeme oturdu.

Sosyal Medyada Gündem Oluşturan İtiraf

Sıla Doğu'nun bu şaşırtıcı itirafı, kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında yayılarak büyük bir ilgi topladı ve gündeme oturdu. Bu olayın hemen ardından emniyet birimleri harekete geçti.

Emniyetten Hızlı Müdahale

Sosyal medyada geniş yankı bulan bu olayın hemen sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Sıla Doğu, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Genç kadın, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayın detayları ve sonrasında yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.