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Dilan Polat, Instagram Hesabıyla İlgili Gerçekleri Açıkladı

Dilan Polat, Instagram hesabının kapatıldığı iddialarına cevap verdi: "Hesabımı ben kapatmadım, benden haraç kesmek isteyenler kapattırdı." dedi.

Dilan Polat, Instagram Hesabıyla İlgili Gerçekleri Açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-09-2023 21:17

Dilan Polat'tan "Instagram Hesabını Kapattı" İddialarına Yanıt: "Ben Kapatmadım!" Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Dilan Polat, bir süredir ulaşılamayan Instagram hesabı hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Ameliyat haberleriyle birlikte hesabının kapandığı söylentileri dolaşan Polat, hastane odasından yaptığı paylaşımla durumu aydınlattı.

Hastane Odasından Açıklama

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede olduğu bilinen Dilan Polat, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla hayranlarına mesaj gönderdi. Polat, "Kan değerlerim henüz normal seviyeye gelmedi. Bir süre daha doktor kontrolünde olacağım. Dualarınızı bekliyorum." dedi.

"Instagram Hesabımı Ben Kapatmadım!"

Dilan Polat, yedek Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, "hesabımı kapatmadım" iddialarını yalanladı. Polat, "Hesabımı ben kapatmadım. Benden para talep eden kişiler hesabımı kapattırdı. Vermediğim için şu an bu durumdayım. Bu tip olayları durdurmak için bana para talep edildi. Ancak ben karakterim gereği böyle bir şeye yanaşmadım." ifadelerini kullandı.

Polat Çiftinin Mal Varlığı Tartışma Konusu

Sosyal medya üzerinde lüks yaşamlarıyla bilinen Dilan ve Engin Polat çiftinin mal varlığı son dönemde tartışma konusu olmuştu. Dilan Polat, bu iddialara "Bize neler yakıştırıldığını gördük. Ancak biz devletini ve milletini seven insanlarız." diyerek cevap verdi.

Eşi Engin Polat da, mali kaynaklarıyla ilgili olarak "Bizim her yılımız denetleniyor. Bilgisiz insanların söylemleriyle gündem oluşturmayın. Avukatlarımız herkese dava açmaya hazır. Kamuoyundaki bu baskı nedeniyle herkes üzerine düşeni yapacak. Ülkemize yatırım yapmaya ve döviz kazandırmaya devam ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

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