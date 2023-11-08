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Dilan Çiçek Deniz'in tarzı dikkat çekti! Anahtarını pantolonuna taktı

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlenmeyi planlayan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sonunda ayrılmıştı. Ardından meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ancak bu ilişki kısa süreli olmuş ve ikili ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncunun pantolonundaki anahtar detayı dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz'in tarzı dikkat çekti! Anahtarını pantolonuna taktı
KADIN
Yayın Tarihi : 08-11-2023 11:34

2014 Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci seçilen Dilan Çiçek Deniz, şimdi başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip. Deniz, Thor Saevarsson ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra, Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olmaya başlamıştı.

Ancak, ünlü çiftin ilişkisi kısa bir süre sonra sona ermişti. Mert Yazıcıoğlu'nun, Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile poz vermesinin ardından sessizce ayrıldığı iddia edilmişti.

KENDİNE HAS TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla sık sık gündemde olan bir isim. Son olarak, Nişantaşı'nda kendine has tarzı ve kombiniyle dikkat çekti. Gözleri çeken bir detay ise evinin anahtarını pantolonuna takmış olmasıydı.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını cevaplayan 28 yaşındaki Deniz, rol aldığı tiyatro oyunu hakkında konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin ayrı güzelliği var. Dizinin de, tiyatronun da. Tiyatro sahnelerinde de ilk kez yer almıyorum, çocukken de tiyatro deneyimim olmuştu. Keyif alarak oynuyorum."

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