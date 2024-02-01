Dilan Çiçek Deniz, Aşk Mevsimi ile sinemada

Dilan Çiçek Deniz ile Cem Yiğit Üzümoğlu’nu bir araya getiren Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesini konu alan ‘Aşk Mevsimi’ aşkın her halini seyircilerle paylaşacak. Dilan Çiçek Deniz; hikayesi, müzikleri ve oyunculuk performanslarıyla beğeni toplayacak film ile ilk kez sinema perdesinde olacak.

Dilan Çiçek Deniz, İsmail Acar’dan Özel Resim Dersleri Aldı!

Senelerdir resme ilgisi olan Dilan Çiçek Deniz’in resim yeteneği, filmin sanat danışmanı olan dünyaca ünlü Türk ressam İsmail Acar’la yürüttüğü çalışmalar sayesinde gelişti. Aşk Mevsimi henüz senaryo aşamasındayken rolüne hazırlanmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, İsmail Acar’dan pekçok kez özel dersler aldı. Filmde ‘Şirin’ isimli idealist bir ressama hayat veren Deniz, daima mantığı ile hareket etmeye çalışarak yıllar içerisinde kendisiyle bir yüzleşme yaşayacak.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan ‘Aşk Mevsimi’ Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesini konu alıyor.

Aşk Mevsimi cuma günü vizyona giriyor.



