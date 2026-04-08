Dijital Devrim: 15 Yaş Altına Sosyal Medya Resmen Yasaklanıyor!

Avrupa’da dijital dünyayı ve genç nesli yakından ilgilendiren radikal bir adım atıldı. Yunanistan, çocukların ruh sağlığını korumak adına sosyal medya kullanımı üzerinde sıkı bir kısıtlamaya gidiyor.

1 Ocak 2027’de Yürürlüğe Girecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı resmi açıklama ile ülkede 15 yaş ve altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanacağını duyurdu. 2027 yılının ilk günüyle birlikte hayata geçecek olan bu düzenleme, Avrupa Birliği genelinde de benzer bir akımın öncüsü olmayı hedefliyor.

Yasağın Temel Nedenleri: Kaygı, Uyku ve Bağımlılık

Başbakan Miçotakis, bu zorlu kararın gerekçelerini şu temel başlıklarla açıkladı:

Ruh Sağlığı: Sosyal medya kullanımına bağlı olarak artan kaygı bozukluğu oranları.

Fiziksel Sağlık: Çocuklarda kronikleşen uyku problemleri.

Bağımlılık: Çevrimiçi platformlara olan kontrolsüz bağımlılık.

Siber Zorbalık: Yardım merkezlerine başvuranların %75'inin ilkokul çağındaki çocuklar olması, güvenli bir dijital ortam ihtiyacını ortaya koydu.

"Rolümüz Hoş Görünmek Değil, Dürüst Olmak"

Kararı sosyal medya hesabı üzerinden bizzat duyuran Miçotakis, çocuklara ve ebeveynlere yönelik samimi bir mesaj paylaştı:

"Eminim ki birçok küçük çocuk bana kızacak. Eğer sizin yaşınızda olsaydım belki ben de aynı şekilde hissederdim ama bizim rolümüz hoş görünmek değil, size karşı dürüst olmak. Ebeveynler çocuklarının iyi uyumadığını, kolayca strese girdiğini ve sürekli telefonla meşgul olduğunu söylüyor. Çocukların zihni dinlenmiyor."

Dünya Genelinde Yasak Dalgası Büyüyor

Yunanistan, bu hamlesiyle dijital dünyada çocukları koruma altına alan ülkeler kervanına katıldı.