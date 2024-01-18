Didem Gökçe “Alejandro” Dubai ve Londra'da

aşarılı tasarımcı Didem Gökçe, bu kadar kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak yeni hayata geçirdiği Alejandro’yu global bir marka yapmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Emin adımlarla markasını büyütme yoluna girdiğini dile getiren tasarımcı, çok yakında Dubai Mall ve Londra'da yerini alacak olan yeni markasının sokak modasına yeni bir soluk getireceğini belirtti.

Didem Gökçe, markasının Türkiye’nin dışında tüm dünyada tanıtılması için ünlü marka danışmanı Sedef Çalarkan ile birlikte çalışıyor. Didem Gökçe, yeni markası Alejandro’nun imaj çalışmaları için de ünlü marka danışmanı Sedef Çalarkan ile birlikte çalışıyor.

Markanın kimliğini ve kişiliğini yansıtan ve profesyonel modellerle birlikte yapılan çalışmaların hepsi, Londra'dan getirtilen özel çekim ekibi, prodüksiyonu ve konsepti ünlü marka danışmanı Sedef Çalarkan'a ait...