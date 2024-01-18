Didem Gökçe “Alejandro” Dubai ve Londra'da

Roma sanat okulunda aldığı eğitimin ardından ülkemizdeki tasarım gücünü dünyaya duyurmak için yeni bir marka kuran genç tasarımcı Didem Gökçe, “Alejandro” adını verdiği markası ile dünyaya açılıyor. B

Didem Gökçe “Alejandro” Dubai ve Londra'da
KADIN
Yayın Tarihi : 18-01-2024 20:08

aşarılı tasarımcı Didem Gökçe, bu kadar kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak yeni hayata geçirdiği Alejandro’yu global bir marka yapmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Emin adımlarla  markasını büyütme yoluna girdiğini dile getiren tasarımcı, çok yakında Dubai Mall ve Londra'da yerini alacak olan yeni markasının sokak modasına yeni bir soluk getireceğini belirtti.

Didem Gökçe, markasının Türkiye’nin dışında tüm dünyada tanıtılması için ünlü marka danışmanı Sedef Çalarkan ile birlikte çalışıyor. Didem Gökçe, yeni markası Alejandro’nun imaj çalışmaları için de ünlü marka danışmanı Sedef Çalarkan ile birlikte çalışıyor.

Markanın kimliğini ve kişiliğini yansıtan ve profesyonel modellerle birlikte yapılan çalışmaların hepsi, Londra'dan getirtilen özel çekim ekibi, prodüksiyonu ve konsepti ünlü marka danışmanı Sedef Çalarkan'a ait...

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