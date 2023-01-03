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Gecce Magazin Haberleri

Demir Kadın: Neslican filminin fragmanı yayınlandı!

Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü anlatan ‘Demir Kadın: Neslican’ filminin fragmanı yayınlandı.

Demir Kadın: Neslican filminin fragmanı yayınlandı!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 03-01-2023 16:53

Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay’ın hayatını anlatan filmin fragmanı duygu dolu anlar yaşattı. ‘Demir Kadın: Neslican’ 27 Ocak’ta beyaz perdedeki yerini alacak.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Naz Çağla Irmak, fragmandaki performansıyla takdir topladı ve büyük merak uyandırdı.

‘Demir Kadın Neslican’ filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

‘Demir Kadın: Neslican’ 27 Ocak’ta sinemalarda.

 

 

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