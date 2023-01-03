Demir Kadın: Neslican filminin fragmanı yayınlandı!

Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay’ın hayatını anlatan filmin fragmanı duygu dolu anlar yaşattı. ‘Demir Kadın: Neslican’ 27 Ocak’ta beyaz perdedeki yerini alacak.
Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Naz Çağla Irmak, fragmandaki performansıyla takdir topladı ve büyük merak uyandırdı.
‘Demir Kadın Neslican’ filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.
‘Demir Kadın: Neslican’ 27 Ocak’ta sinemalarda.