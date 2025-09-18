Demet Şener’in Yaşam Formülü

Celebrity bir model olarak kusursuz fiziğiyle hala defilelere çıkan Demet Şener, hayranlık uyandıran fiziğinin hamilelik dönemleri dışında hiç değişmediğini söyledi. Şener, “Hiçbir zaman yaza yaklaşırken spora ya da diyete başlayan insanlardan olmadım. Beslenmemi istikrarlı bir şekilde bir hayat tarzı olarak, diyet olarak değil sağlıklı beslenme biçimi olarak benimsedim ve spor hayatımın her döneminde benim yaşamımın içindeydi. Seyahate bile gidecek olsam bavuluma ilk koyduğum şey spor ayakkabılarım oluyor.” diyerek ne kadar disiplinli bir yaşam tarzı benimsediğini vurguladı.

“Vücuduma, hayatıma, kendime saygı gösteriyorum”

20 yıldır Yoga yaptığını söyleyen Demet Şener, sağlıklı yaşam tarzını, “Haftanın 3-4 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum. İyi ve yeterli besleniyorum çünkü yeterli beslenmezsem zaten bu antrenmanları yapamam. Benim için yeterli ve sağlıklı beslenmek bir şeylerden kısmak değil, tabii ki zararlı, paketli, kremalı ve beyaz şekerli besinleri çok aza indirgedim, protein ağırlıklı besleniyorum. Daha önce üç öğün yiyordum şimdi ikiye indirdim. Sabah, akşam ve bir de ara öğün alıyorum. Çok sistemli çalışıyorum, profesyonellerle çalışmayı tercih ediyorum. Kırılma anlarımda çok iyi bir diyetisyenim var onunla çalışıyorum. Vücuduma, hayatıma, kendime saygı gösteriyorum” diyerek anlattı.

Demet Şener’in farkındalık yaratacak açıklamaları ve vazgeçemediği lezzetleri sıraladığı özel röportajı Foods Digital Dergisi, bu ay ki sayısında oyuncularıyla buluşturdu.